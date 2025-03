Sức hút từ ngôi trường tư thục Mỹ giúp nhiều du học sinh Việt đậu visa F1

Tầm nhìn chắp cánh ước mơ cho những tài năng trẻ

Không ít học sinh Việt gặp khó khăn khi xin visa du học Mỹ, đặc biệt là những em từng trượt phỏng vấn nhiều lần. Tuy nhiên, với chuyên môn và sự hỗ trợ tận tâm của của trường VHA, nhiều em đã có thể chứng minh với lãnh sự quán một lộ trình học tập hợp lý hơn.

Một trong những lợi thế lớn của VHA là mối liên kết đặc biệt giữa Việt Nam và Mỹ, bởi đây là một trong những trường trung học đầu tiên tại Mỹ do người Việt sáng lập. Nhờ đó, học sinh có thể nhận được sự hỗ trợ tối đa trong quá trình xin visa.

Ngôi trường chắp cánh hàng trăm ước mơ Việt trên đất Mỹ

Điển hình là một học sinh từng trượt visa 8 lần trong 3 năm, nhưng sau khi xin I-20 của VHA, em đã đậu visa ngay sau lần phỏng vấn đầu tiên.

Bên cạnh đó, khi theo học tại VHA, học sinh còn được học SAT, ESL miễn phí và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường kỹ năng, giúp hồ sơ xin vào đại học trở nên ấn tượng hơn. Nhờ vậy, nhiều em đã hiện thực hóa giấc mơ du học Mỹ sau thời gian dài nỗ lực.

VHA luôn hướng đến triết lý "giúp mỗi cá nhân khám phá và phát huy tối đa tiềm năng của mình". Chính vì vậy, sự tận tâm là giá trị mà mỗi giáo viên ở đây đặt lên hàng đầu. Trước khi các em làm hồ sơ vào đại học, nhân viên chuyên trách sẽ tiến hành nghiên cứu trường và học bổng phù hợp. Sau khi trao đổi 1-1, cố vấn sẽ định hướng chọn ngành, chọn trường, gợi ý học bổng và sửa luận văn cho từng em. Với tỷ lệ một cố vấn phụ trách khoảng 30 - 40 học sinh, các em được hướng dẫn tường tận dưới sự phối hợp từ Hiệu trưởng đến giáo viên bộ môn.

Thầy Văn Tấn Hoàng Vỹ, Hiệu trưởng Trường VHA chia sẻ về cách thức xây dựng lộ trình du học phù hợp tại "Hội thảo học bổng Mỹ - lợi thế khi bắt đầu sớm từ trung học"

Sự tận tâm làm nên những con số biết nói

Nhờ sự tận tụy không ngừng của đội ngũ giáo viên VHA, hơn 50 học sinh đã thành công đặt chân vào các trường đại học hàng đầu tại Mỹ trong năm 2024, trong đó nhiều em nhận được học bổng lên đến hàng tỉ đồng. Điển hình là em Chiêu Kim Ngân (lớp 12) thành công đậu nguyện vọng 1 vào trường Massachusetts College of Pharmacy and Health Science (thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts). Ban đầu, trường cấp cho em học bổng 10,000 USD (trong khi mức thông thường được của học sinh bản xứ là 8,000 USD). Tuy nhiên, sau khi đích thân thầy Vỹ trao đổi trực tiếp trong buổi họp với đại diện phòng tuyển sinh, Ngân đã được cấp thêm 8,000 USD, nâng tổng giá trị học bổng lên đến 18,000 USD/năm trong 6 năm học, đồng thời còn được hỗ trợ thêm 16.000 USD chi phí sinh hoạt tại ký túc xá trong năm học đầu tiên.

Cơ hội học bổng giúp Kim Ngân tiếp tục theo đuổi đam mê với chuyên ngành Dược tại Mỹ

Một trường hợp khác là em Dylan Nguyễn Ngọc Hào (lớp 12) đã xuất sắc nhận được thư mời từ 5 trường đại học chất lượng tại Mỹ, với toàn bộ các trường đều cấp học bổng trị giá trên 20.000 USD cho 4 năm học. Hiện Dylan đang cân nhắc lựa chọn giữa University of Texas at Dallas và University of Texas at Arlington khi cả hai trường đều cấp học bổng 32.000 USD trong 4 năm (trung bình 8.000 USD/năm). Nhờ có học bổng này, Dylan được hưởng mức học phí như sinh viên bản xứ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để theo đuổi con đường học tập tại Mỹ.

Ruby Ngọc Nguyễn cũng là một học sinh lớp 12 khác tại VHA nhận được học bổng từ 2 trường Đại học ở Texas. Sau quá trình cân nhắc, Ruby đã chọn theo học tại University of Houston – ngôi trường có chương trình đào tạo phù hợp với định hướng nghề nghiệp của em. Mặc dù học phí dành cho du học sinh quốc tế tại trường là 30.000 USD/năm, nhưng nhờ có học bổng 2.000 USD/năm, em chỉ phải đóng mức học phí 12.000 USD/năm, sau khi trừ đi mức hỗ trợ của học bổng sẽ còn 10.000 USD/năm, tương đương với mức học phí của sinh viên bản xứ.

Đây chính là lợi thế lớn giúp Dylan và Ruby tiết kiệm đáng kể chi phí du học, mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển trong tương lai

Chia sẻ về định hướng sắp tới của trường, Thầy Vỹ cho biết: "Chúng tôi sẽ mở thêm các lớp học đặc biệt cho các học sinh muốn học các môn vượt cấp. Ngoài ra, trường sẽ mở rộng liên kết với các trường khác để mang đến nhiều cơ hội thực tập cho học sinh". Ngoài ra, VHA cũng vừa hoàn thành việc xây dựng cơ sở mới với đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cho học sinh, đồng thời mở ra một không gian sáng tạo với những hoạt động bổ ích ngoài giờ học.

Trong năm nay, VHA còn tổ chức thêm chương trình du học hè giúp học sinh trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế ngay từ sớm. Với chương trình Du học hè trải nghiệm Ivy League, học sinh có cơ hội trải nghiệm học chương trình rất hay là Design thinking by Stanford, đồng thời nâng cao kỹ năng tiếng Anh với chương trình đào tạo 120 giờ chuyên sâu. Với những học sinh đặt mục tiêu chinh phục bài SAT, chương trình Du học hè SAT sẽ cung cấp lộ trình ôn luyện bài bản, giúp các em cải thiện điểm số với sự hướng dẫn từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm.

Khi du học chương trình hè sẽ các em sẽ được sống cùng gia đình bản địa, vừa trau dồi tiếng Anh, vừa trải nghiệm văn hóa Mỹ thực tế.

Những con số đáng tự hào, cột mốc trên là lời khẳng định của VHA về hành trình kiến thiết giáo dục, mở ra một ngôi trường trung học chất lượng cho học sinh Việt tại Mỹ. Dưới sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, mỗi học sinh đều có cơ hội để tỏa sáng và chinh phục được ước mơ tiếp tục du học và trải nghiệm đại học tại Mỹ.

Xem thông tin chi tiết về các chương trình hè của VHA tại đây.