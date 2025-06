Sức khỏe hiện tại của David Beckham sau ca phẫu thuật

Trang Mirror đưa tin ngày 29.6, David Beckham vừa trải qua một ca phẫu thuật bí mật nhằm xử lý chấn thương gãy cổ tay từng gặp phải khi thi đấu cho đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Nam Phi năm 2003. Khi đó, David Beckham ngã tiếp đất sai tư thế sau một pha tranh chấp, khiến cổ tay bị tổn thương nghiêm trọng. Vết thương để lại di chứng suốt nhiều năm và mới được can thiệp gần đây.

Trong lần xuất hiện sau ca mổ mới đây, cựu đội trưởng tuyển Anh gây chú ý khi có mặt trên khán đài sân Mercedes-Benz (bang Georgia, Mỹ) để theo dõi trận đấu giữa Inter Miami - câu lạc bộ bóng đá do David Beckham đồng sáng lập và Paris Saint-Germain (PSG) - đội bóng cũ của anh, tại giải FIFA Club World Cup 2025.

David Beckham xuất hiện lịch lãm trong bộ vest chỉn chu, cánh tay phải được băng bó cẩn thận sau ca phẫu thuật. Đồng hành cùng anh tại trận đấu còn có người con trai thứ hai - Romeo Beckham Ảnh: Instagram davidbeckham

David Beckham được nhìn thấy trò chuyện với cựu tiền vệ Blaise Matuidi trên khán đài. Dù đang trong thời gian hồi phục, David Beckham vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trao đổi với trang DAZN, anh cho biết: "Không sao cả. Đây là chấn thương cũ cần phải xử lý bằng phẫu thuật. Giờ thì ổn rồi, mọi thứ đều tốt".

Trước đó, Victoria Beckham cũng chia sẻ hình ảnh chồng nằm viện với cánh tay băng bó, kèm lời nhắn: "Chúc bố mau khỏe lại". Cô còn tặng ông xã một chiếc vòng tay kết từ hạt trắng có dòng chữ: "Get Well Soon".

David Beckham cho biết sự nghiệp thi đấu kéo dài đã để lại không ít chấn thương trên cơ thể: "Một số bộ phận thực sự bị hư tổn nghiêm trọng vì hao mòn trong nhiều năm".

Trước đó, David Beckham đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì tình trạng đau đớn kéo dài Ảnh: Instagram victoriabeckham

Chia sẻ thêm về trận đấu giữa Inter Miami và PSG, David Beckham nói: "Đây là trận đấu rất đặc biệt đối với tôi. Đội bóng tôi sở hữu đang đối đầu với một trong những câu lạc bộ mạnh nhất thế giới hiện nay. Ai mà ngờ được điều này lại xảy ra? Tôi từng kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại PSG, chỉ chơi trong 6 tháng nhưng cảm giác như gắn bó 16 năm. PSG là một tập thể đặc biệt, do những con người đặc biệt điều hành".