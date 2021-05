13 loại ung thư khác nhau đều xuất phát từ nguyên nhân này

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu trên phạm vi rộng, người mắc bệnh vảy nến có nguy cơ mắc 13 loại ung thư khác nhau.

Một số nghiên cứu đã xác định rằng bệnh vảy nến - một bệnh về da dẫn đến các mảng đỏ có vảy trên cơ thể - là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh ung thư.

Nghiên cứu gần đây nhất là đánh giá năm 2019 về 58 nghiên cứu, được công bố trên tạp chí JAMA Dermatology, cho thấy những người bị bệnh vảy nến có nguy cơ phát triển ung thư cao hơn 18% so với những người không bị bệnh vảy nến.

Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy những người bị bệnh vảy nến có nguy cơ cao bị ung thư hạch bạch huyết, ung thư da, ung thư thực quản, ung thư gan và ung thư tuyến tụy.

Các nghiên cứu trước đó cũng đã xác định bệnh vảy nến làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư hơn.

Theo một nghiên cứu được công bố trước đây trên tạp chí về da liễu của Anh - British Journal of Dermatology - các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bị bệnh vảy nến cũng đặc biệt có nguy cơ bị ung thư khoang miệng, thanh quản, ung thư họng, đại tràng, phổi và ung thư thận.

Và một đánh giá khác về 37 nghiên cứu, được công bố trên tạp chí về da liễu của châu Âu - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology - đã kết luận rằng, bệnh vảy nến có thể làm tăng nguy cơ ung thư đường hô hấp và ung thư đường tiết niệu.

Những người bị bệnh vảy nến nặng cũng có nhiều nguy cơ tử vong vì ung thư Ảnh Shutterstock

Bệnh vảy nến là gì?

Bệnh vảy nến là bệnh ngoài da xuất hiện dưới dạng các mảng vảy đỏ, ngứa trên da..., theo Mayo Clinic. Các mảng này thường ảnh hưởng bởi thời tiết , căng thẳng, rượu, nhiễm trùng và một số loại thuốc.

Bệnh thường xuất hiện ở lưng dưới, khuỷu tay, đầu gối, cẳng chân, lòng bàn chân, da đầu, mặt và lòng bàn tay.

Cũng có thể gặp các triệu chứng đi kèm khác như da khô nứt nẻ chảy máu, ngứa, bỏng rát, đau nhức, móng dày lên, móng nổ lấm chấm hoặc cứng khớp.

Tổ chức về bệnh vảy nến của Mỹ - National Psoriasis Foundation - cho biết khoảng 2 - 3% dân số toàn cầu mắc bệnh vảy nến.

Theo WebMD, nếu bệnh vảy nến bao phủ hơn 10% diện tích da, thì là bệnh vảy nến nặng.

Và phân tích tổng hợp năm 2019, được công bố trên tạp chí JAMA Dermatology, cho thấy những người bị bệnh vảy nến nặng cũng có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 22% so với những người không bị bệnh vảy nến.

Đặc biệt, những người bị bệnh vảy nến nặng có nguy cơ tử vong do ung thư thực quản, gan và tuyến tụy cao hơn.

Tuy nhiên, với các trường hợp bệnh vảy nến nhẹ, nguy cơ tử vong do ung thư không tăng lên nhiều.

Mối liên quan giữa bệnh vảy nến và ung thư vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể là do chứng viêm.

Theo tiến sĩ Maryann Mikhail - bác sĩ da liễu người Mỹ - chuyên về bệnh vảy nến, thì một trong những điểm nổi bật nhất là bệnh vảy nến làm tăng mức độ viêm nhiễm trong cơ thể về lâu dài, và tình trạng viêm mạn tính thì dẫn đến ung thư.