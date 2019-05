15 công việc nguy hiểm nhất thế giới

1. Khai thác gỗ

Nghề khai thác gỗ là nghề nguy hiểm nhất, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, với tỉ lệ tử vong là 1,36 phần ngàn. Hầu hết các trường hợp tử vong là do cây đổ hoặc lỗi thiết bị.

2. Thu gom rác thải và tái chế

Người thu gom rác và tái chế có một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới và là công việc nguy hiểm thứ 5 ở Mỹ. Nhiều trường hợp tai nạn là công nhân bị rơi khỏi xe chở rác, bị xe tông khi đang làm việc hoặc bị tai nạn với máy móc.

3. Thợ hàn dưới nước

Nhân viên trong lĩnh vực này sửa chữa đường ống, tàu bè, đập nước, phải đối mặt với một loạt các nguy hiểm, bao gồm các vụ nổ và nguy hiểm do chênh lệch áp suất

Nghiên cứu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy các thợ hàn dưới nước chết với mức độ cao gấp 40 lần so với mức độ tử vong trung bình ở Mỹ.

4. Công nhân dầu khí

Công nhân giàn khoan dầu ở Mỹ là một trong những công việc nguy hiểm nhất, cả ngoài khơi và trên bờ. Độ cao, thiết bị nặng và vật liệu nguy hiểm chỉ là một vài yếu tố rủi ro của công việc, theo Reader’s Digest.

Mệt mỏi và di chuyển không an toàn qua chặng đường dài giữa các giàn khoan là hai trong số những lý do khiến cho tai nạn xảy ra rất thường xuyên.

5. Công nhân xây dựng Xây dựng là ngành có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tất cả các ngành công nghiệp. Riêng thợ lợp nhà có tỷ lệ tử vong cao thứ tư trong công việc tại Mỹ, hầu hết là té từ trên cao xuống. Thống kê cho thấy rơi từ mái nhà chiếm 1/3 các trường hợp tử vong trong xây dựng 6. Ngư dân vùng biển sâu Theo các dữ liệu thống kê, ngư phủ và nghề cá được xếp hạng là công việc nguy hiểm thứ hai ở Mỹ. Ngư dân phải đối mặt với các yếu tố bất ngờ của thiên nhiên trên vùng biển rộng lớn, cách xa mọi hỗ trợ y tế. Nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong ngành này, chắc chắn là chết đuối. 7. Thợ làm sắt thép Cao độ, dầm thép, tường sập, đường điện và các vật thể đung đưa là những yếu tố làm cho công việc này được xếp là công việc nguy hiểm thứ sáu ở Mỹ. Cao độ, dầm thép, tường sập, đường điện và các vật thể đung đưa là những yếu tố làm cho công việc này được xếp là công việc nguy hiểm thứ sáu ở Mỹ.

Té từ trên cao xuống chiếm phần lớn các trường hợp tử vong trong lĩnh vực này, trong khi thương tích thường là do vết cắt, căng cơ, gãy xương và bỏng.

8. Phi công và kỹ sư hàng không

Lỗi của con người khiến nhiều phi công và kỹ sư hàng không tử vong khi làm việc, cùng với sự cố máy móc và thời tiết phức tạp.

9. Người đấu bò

Đây là môn thể thao có tỷ lệ thương tật cao nhất đối với con người, khiến nó trở thành một trong những công việc nguy hiểm nhất, với những chấn thương ở tay chân, ngực và não phổ biến nhất.

10. Làm nông

Thật bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu tại sao đây là một trong mười công việc nguy hiểm nhất ở Mỹ và ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Úc.

Máy móc hạng nặng, phơi nắng, các mối nguy từ vật nuôi và hóa chất, tất cả đều gây rủi ro đáng kể cho nông dân..

11.Thợ mỏ

Hang động, các vụ nổ, rò rỉ hóa chất, mệt mỏi, té ngã, bị điện giật , khói độc và tải nặng là một số mối nguy hiểm mà các thợ mỏ phải đối mặt trong công việc.

Một báo cáo cho thấy Trung Quốc chiếm 80% số ca tử vong do khai thác than trên toàn thế giới mỗi năm, phần lớn là do các vụ nổ.

12.Sĩ quan cảnh sát

Đây là nghề nằm trong top 10 công việc nguy hiểm nhất của Mỹ. Nguy hiểm của nghề này rất đặc biệt, đó là nguy cơ bị giết. Tử vong trong các ngành công nghiệp khác hầu như không bao giờ xảy ra do giết người, trong khi nhiều ca tử vong hằng năm của cảnh sát lại đến từ tay người khác.

13.Tài xế xe tải

Nghề lái xe tải có số người tử vong trong công việc cao nhất ở Mỹ. Những lái xe tải hạng nặng đường dài sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi họ mệt mỏi, khiến rủi ro xảy ra tai nạn chết người có thể nhiều hơn. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân gây tử vong nổi bật nhất.

14.Diễn viên đóng thế

Các thao tác như nhảy từ rất cao xuống, đâm xe hoặc sử dụng vũ khí thực sự trong các trận đánh là một phần công việc của nghề này và có thể dẫn đến thương tích hoặc thậm chí tử vong.

15. Thám tử tư

Một số nguy hiểm mà các thám tử phải đối mặt, bao gồm điều kiện làm việc khắc nghiệt, nguy cơ gặp tai nạn xe cộ, lịch trình làm việc theo yêu cầu và khả năng bị đối tượng tấn công bạo lực, theo Reader’s Digest.