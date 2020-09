15 dấu hiệu tiết lộ gan của bạn đang có vấn đề

Khi gan gặp vấn đề và không hoạt động bình thường, ngoài những dấu hiệu phổ biến như vàng da, vàng mắt, chán ăn, sụt cân, có một số cách gan cố gắng kêu cứu.

Và điều quan trọng là không nên bỏ qua những "gợi ý" này, dù tinh tế khó nhận biết đến đâu.

Sau đây là 15 dấu hiệu cảnh báo về gan mà bạn nên đề phòng, theo Best Life.

1. Ngứa

Phòng khám Mayo cho biết, viêm đường mật nguyên phát là bệnh mạn tính phá hủy các ống dẫn mật trong gan, thường gây ngứa da. Đặc biệt, ngứa da cũng là dấu hiệu của bệnh xơ gan

2. Tăng cân đột ngột

Đừng nghĩ chỉ giảm cân mới nguy hiểm. Nếu đột nhiên tăng cân không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu bị xơ gan. Việc ngăn dòng máu qua gan, khiến gan không hoạt động được và gây ứ dịch trong ổ bụng, làm tăng cân.

3. Lòng bàn tay đỏ lên

Đó có thể là do bệnh gan nhiễm mỡ, theo Mayo Clinic. Nguyên nhân do rối loạn cân bằng Androgen do bệnh gây ra, dẫn đến giãn mạch máu khu trú và nổi ban đỏ.

4. Ngực đàn ông trở nên to ra

Một trong những dấu hiệu cảnh báo gây sốc nhất của bệnh gan nhiễm mỡ là ngực to lên ở nam giới.

Nguyên nhân là do sự mất cân bằng hoóc môn Estrogen và Testosterone do bệnh gây ra, dẫn đến sự phát triển của các mô vú dư thừa, gọi là nữ hóa tuyến vú, theo Best Life.

5. Thay đổi tính cách

Khi gan bị suy, không thể loại bỏ các chất độc ra khỏi máu, có thể khiến chất độc tích tụ trong não - gọi là bệnh não gan, có thể làm giảm chức năng thần kinh, làm thay đổi tính cách.

6. Dễ bị bầm tím

Các vết bầm tím là do chức năng gan bị suy giảm làm chậm hoặc ngừng quá trình sản xuất protein cần thiết cho quá trình đông máu, gây chảy máu.

Đây là dấu hiệu của bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan, theo Mayo Clinic.

7. Sưng phù chân hoặc mắt cá chân

Theo Mayo Clinic, một dấu hiệu cảnh báo phổ biến ít ai ngờ là sưng phù chân và mắt cá chân, do sự tích tụ các chất lỏng tại chân, gây ra do mạch máu trong cơ thể bị rò rỉ.

8. Đau nhức nhiều hơn bình thường

Đau toàn thân do viêm đường mật nguyên phát có thể dẫn đến đau xương, cơ hoặc khớp.

9. Đầy hơi

Sự tích tụ của chất lỏng trong bụng, gọi là cổ trướng, là một trong những dấu hiệu cảnh báo gan bị tổn thương, cần đi khám ngay.

10. Nước tiểu có màu sẫm hơn bình thường

Đây cũng là một trong những dấu hiệu báo trước của tổn thương gan.

Theo Johns Hopkins Medicine, sắc tố bilirubin do gan tiết ra nhiều hơn trong cơ thể, có thể làm thay đổi màu sắc của nước tiểu.

11. Thường xuyên bị ớn lạnh

Lạnh kinh niên đắp bao nhiêu chăn cũng không ấm nổi, hãy đi khám gan, theo Best Life.

Đó có thể là dấu hiệu của tình trạng ứ mật trong bệnh gan, mà các chuyên gia tại Johns Hopkins Medicine cho biết xảy ra khi lưu lượng mật của cơ quan bị giảm hoặc ngừng hoàn toàn.

12. Khô miệng, khô mắt

Phòng khám Mayo cho biết, đây là triệu chứng ban đầu của bệnh viêm đường mật nguyên phát.

13. Khó ngủ

Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí về bệnh của Ai cập - Egyptian Journal of Chest Diseases, đã phát hiện ra một thủ phạm gây khó ngủ là xơ gan.

14. Mất trí nhớ, nhầm lẫn, khó tập trung

Bệnh não gan, với những chất độc tích tụ trong não, cũng có thể dẫn đến các vấn đề về tâm trí.

15. Luôn mệt mỏi

Một trong những dấu hiệu vô cùng phổ biến của tổn thương gan là mệt mỏi mạn tính, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tiêu hóa và Gan mật của Canada, có thể xảy ra do những thay đổi trong dẫn truyền thần kinh trong não, theo Best Life.