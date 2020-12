2 ngày, cứu sống 10 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch

Trước đó, chỉ trong 2 ngày 9.12 và 11.12, liên tiếp 10 bệnh nhân ở khắp các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL ) bị nhồi máu cấp nhập viện cấp cứu. Trong đó, có 3 bệnh nhân chuyển đến từ Vĩnh Long, 2 bệnh nhân tại Cần Thơ, 2 bệnh nhân chuyển tới từ Trà Vinh, các tỉnh Bạc Liêu 1 bệnh nhân, Hậu Giang 1 bệnh nhân và Kiên Giang 1 bệnh nhân.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất bị nhồi máu là 83 tuổi và nhỏ nhất là 49 tuổi. Ngay khi tiếp nhận dồn dập các ca cấp cứu nhồi máu cơ tim trên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phải huy động cùng lúc 2 ê kíp can thiệp mạch đặt stent tái thông mạch vành kịp thời cho cả 10 bệnh nhân.

Cho đến chiều 17.12, sức khỏe của cả 10 bệnh nhân đều ổn định.

Ê kip can thiệp mạch của Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đang đặt stent cho 1 trong 10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nhập viện mới đây Ảnh Đình Tuyển

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhồi máu cơ tim là tình trạng tắc hoàn toàn một hoặc nhiều nhánh động mạch vành - động mạch cung cấp máu nuôi tim một cách đột ngột, làm chết tế bào cơ tim. Đây là một tình trạng khẩn cấp, người bệnh có thể tử vong rất nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời, những trường hợp may mắn sống sót thì nguy cơ suy tim trong tương lai cũng rất cao. Nguyên tắc chung là tái lập dòng máu chảy trong đoạn động mạch vành bị tắc càng sớm càng tốt để cứu vãn tối đa phần cơ tim thoi thóp do thiếu máu nuôi dưỡng nằm xen lẫn với những vùng cơ tim đã chết vì hoại tử do thiếu máu.

Bác sĩ thăm khám cho 1 trong 10 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp đã hồi phục Ảnh Đình Tuyển

“Theo các nghiên cứu đã được chứng minh trên thế giới , có mối liên hệ giữa nhiệt độ không khí và nhồi máu cơ tim. Cụ thể là khi thời tiết trở lạnh, huyết áp thường tăng cao so với mùa hè khoảng 5mmHg, sự duy trì liên tục mức tăng huyết áp này sẽ làm tăng 21% các biến chứng tim mạch. Vì vậy với bệnh nhân có bệnh mạch vành, khi trời lạnh nhu cầu ô xy cho cơ tim tăng hơn vì thế cũng có nguy cơ xuất hiện dấu hiệu của các bệnh mạch vành như đau ngực, nhồi máu cơ tim cấp nhiều hơn…”, BS Phong.

BS Phong khuyến cáo, vào cuối năm thời tiết thay đổi, trở lạnh, người dân cần chú ý việc giữ ấm, đặc biệt người cao tuổi hoặc người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành. Cần tránh ra trời lạnh đột ngột vào buổi sáng, nhất là lúc mới ngủ dậy. Khi tắm rửa nên dùng nước ấm, tránh tăng huyết áp đột ngột do lạnh. Đối với trẻ nhỏ mắc các bệnh tim bẩm sinh, thời tiết lạnh cũng dễ làm bệnh tim nặng hơn, ngoài ra còn dễ khiến trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp, như viêm họng, viêm đường hô hấp trên, viêm phổi. Cần lưu ý giữ ấm cổ và cơ thể trẻ, quàng khăn, đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài trời lạnh, cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ.