290.000 liều vắc xin '5 trong 1' mới chuẩn bị tiêm cho trẻ

ComBE Five là vắc xin được chuyển đổi, sử dụng thay thế cho vắc xin Quinvaxem (Hàn Quốc) hiện đã ngừng sản xuất trên toàn cầu.

Tuy nhiên, ComBE Five cung ứng cho tiêm chủng mở rộng chậm hơn so với dự kiến, do 3 lô vắc xin trước về VN trong các tháng qua cho kết quả kiểm định không như mong muốn nên không được đưa vào sử dụng, dẫn đến thiếu hụt vắc xin cục bộ.

Bộ Y tế đang khẩn trương kiểm định và lên kế hoạch phân phối vắc xin mới đạt yêu cầu chất lượng đến các điểm tiêm chủng.



Vắc xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã hết từ nhiều tháng trước, riêng TP.HCM hết 2 tháng qua, trẻ em phải đi tiêm vắc xin dịch vụ thay thế.

Việc Bộ Y tế nhập về 290.000 liều vắc xin ComBE Five theo các chuyên gia quá ít so với nhu cầu cả nước.

Cùng ngày, thông tin từ các trung tâm tiêm chủng trên địa bàn TP.HCM cho biết đã hết vắc xin tiêm ngừa bệnh não mô cầu tuýp BC (VA - MENGOC - BC) do Viện Finlay (Cuba) sản xuất.

Thời gian dự kiến cung cấp trở lại là tháng 11.2018.