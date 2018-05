3 nguyên nhân gây hôi miệng và cách điều trị

Vi khuẩn trong miệng



Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến nhất của hơi thở hôi là sự tích tụ mảng bám vi khuẩn trong miệng, bao gồm các bộ phận như răng, nướu răng, và thậm chí cả lưỡi.

Thói quen vệ sinh không đúng cách là nguyên nhân chính. Đây cũng là lý do tại sao hầu hết chúng ta có hơi thở hôi vào buổi sáng vì thiếu nước bọt trong lúc ngủ khiến miệng khô.

Xử lý: Đánh răng hai lần một ngày, chà cả lưỡi, dùng chỉ nha khoa, và sử dụng nước súc miệng kháng khuẩn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ bị hôi miệng (ví dụ, những người đeo niềng răng hoặc răng giả). Đi khám nha sĩ thường xuyên (ít nhất hai lần một năm) và thay bàn chải đánh răng sau khi bị bệnh.

Bệnh tật và thuốc men

Nguyên nhân này tương đối ít phổ biến so với nguyên nhân vệ sinh kém. Theo nha sĩ Harold Katz, người sáng lập California Breath Clinics, mùi hôi miệng do bệnh và thuốc nặng hơn nhiều so với hơi thở truyền thống, có thể là dấu hiệu của vấn đề về phổi.

Hơi thở hôi cũng có thể là một trong những dấu hiệu có thể có của bệnh tiểu đường, nhiễm trùng đường hô hấp, trào ngược mạn tính, sự hình thành amiđan… Trong một số trường hợp, tác dụng phụ của thuốc cũng có thể thúc đẩy mùi liên quan đến hơi thở.

Xử lý: Uống nhiều nước hơn trong ngày và tránh các thức uống như nước có ga có thể làm mòn men răng. Trái cây và rau quả như táo, cà rốt, cần tây… có thể hoạt động như một bàn chải đánh răng nhỏ tự nhiên và loại bỏ các loại thực phẩm mắc ở răng.

Tiến sĩ Cassiano Kuchenbecker Rösing, giáo sư tại Đại học Rio Grande do Sol (Brazil), cho biết: “Sự kích thích nước bọt từ kẹo cao su giúp giảm bớt hơi thở hôi”.

Rượu, thuốc lá và chế độ ăn uống

Chứng hôi miệng có thể được "kích hoạt" bởi thói quen hút thuốc hoặc uống rượu. Hút thuốc không chỉ làm khô miệng mà còn làm tăng lượng hợp chất tạo mùi trong cơ thể bạn.

Ngoài ra, các chuyên gia đã nêu bật chế độ ăn kiêng ít carb hoặc thói quen bỏ bữa ăn cũng có thể là nguyên nhân. Theo health.com, các loại thực phẩm như tỏi, hành tây, gia vị, cải bắp, cải bruxen, súp lơ và củ cải cũng có thể là thủ phạm.

Nếu bạn vẫn không chắc chắn về những gì có thể gây ra hơi thở hôi, cần được chẩn đoán và điều trị. Và nếu bạn muốn thực hiện một vài thay đổi về lối sống để giảm nguy cơ bị hôi miệng, sau đây là những thay đổi nên bắt đầu: Nhai lá bạc hà tươi hoặc mùi tây vì chúng có chứa chất diệp lục ngăn cản việc tạo ra các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (VSCs) có tác dụng thúc đẩy hơi thở hôi. Hoặc súc nước miệng bằng bột baking soda trộn với nước ấm.