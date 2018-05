'Kéo' bệnh nhân ra ngoài mổ dẫn đến tử vong: Hội đồng chuyên môn kết luận thế nào?

Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP nhận định, khả năng bục miệng nối có thể do những lý do dưới đây: Lỗi kim bấm do siết không đủ chặt nên phẫu thuật viên phải tăng cường một mũi; tiền sử bệnh nhân đã được mô u xơ tử cung, có thể tạo sẹo co kéo làm thay đổi cấu trúc giải phẫu vùng chậu; miệng nối căng có thể do thoát vị túi và lồng trong chưa nhiều; đây là một trong những biến chứng có khả năng xảy ra theo tổng kết của y văn thế giới vào những năm 2008, 2011, 2017 và nguyên nhân chưa được xác định. Việc bệnh nhân diễn biến nhanh dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc sau bục miệng nối trực tràng vì đây là vùng nhiều vi khuẩn có nguy cơ dẫn đến nhiễm khuẩn nặng.