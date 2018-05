4 bí quyết giúp bạn vượt qua cái nóng oi bức của mùa hè

Vậy hãy làm theo 4 cách đơn giản giúp bạn bảo vệ sức khỏe tối ưu nhất, theo naturalnews.

Thích nghi với thời tiết nóng nắng bằng cơ chế tự nhiên

Sự tiếp xúc đột ngột với cái nắng ngoài trời khi bạn ở trong mát ra ngoài trời nóng là cú sốc đối với làn da. Melanin, sắc tố da rám nắng được tạo ra với sự tiếp xúc chậm và ổn định vào mùa xuân, và cũng là loại sắc da giúp ngăn ngừa cháy nắng vào mùa hè. Melanin chuyển 99,9% bức xạ UV hấp thụ thành nhiệt dễ tiêu tan, và giúp bạn tránh được các tổn thương bức xạ có thể gây tổn thương tế bào một cách hiệu quả.

Vì vậy, vào mùa nắng, hãy cho da tiếp xúc với nắng vào buổi sáng sớm, để lộ ít nhất là cánh tay và chân mà không cần dùng kem chống nắng ít nhất 15 phút.

"Tạo" kem chống nắng từ bên trong cơ thể

Có rất nhiều điều bạn có thể làm để "tạo" kem chống nắng bên trong cơ thể. Điều đầu tiên bạn có thể làm là tăng lượng chất chống ô xy hóa mà bạn đang tiêu thụ hằng ngày. Tia nắng mặt trời làm tổn thương da thông qua các gốc tự do, phần lớn chịu trách nhiệm cho sự lão hóa sớm. Chống lại các gốc tự do có chất chống ô xy hóa là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại cho da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thực phẩm chống ô xy hóa cao và thảo mộc là những thứ bạn có thể ăn nhiều vào mùa hè.

Đó là dâu, dưa hấu, nghệ, ớt, sô cô la, cà chua, hồ đào, trà xanh, chlorella, quế, đinh hương, rau mùi tây, gừng, rau húng quế và húng tây...

Sử dụng các sản phẩm kem chống nắng sạch và hiệu quả

Việc sử dụng quá nhiều kem chống nắng tổng hợp đã dẫn đến vô số vấn đề về sức khỏe và vấn đề này cần được giải quyết để tránh hậu quả có hại. Chỉ xem xét kem chống nắng không độc hại hoặc dầu thực vật khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là cách bảo vệ da cần thiết. Hầu như tất cả các loại dầu thực vật đều cung cấp một mức độ bảo vệ tia cực tím cho mô của chúng ta. Dầu thực vật như dừa nguyên chất, jojoba, ô liu áp dụng cho da có thể là một biện pháp bảo vệ chống nắng.

Chỉ sử dụng kính râm khi cần

Đôi mắt cũng cần ánh sáng mặt trời. Đeo kính râm ngăn chặn tiếp nhận ánh sáng màu xanh và làm giảm các lợi ích của hệ miễn dịch và liều melatonin hàng đêm. Vì những lý do này, hãy sử dụng kính râm ít hơn và chỉ dùng trong các tình huống ánh sáng mặt trời gay gắt.