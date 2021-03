4 dấu hiệu cảnh báo bạn có thể đang bị ung thư

Khi nhận thấy 5 dấu hiệu này, mọi người có thể phải nghiêm túc xem xét vì có khả năng cao là đang bị ung thư:

Nổi cục u ở hạch bạch huyết

Khi cơ thể đang chống chọi với cảm lạnh, cảm cúm hay nhiều bệnh khác, các hạch bạch huyết ở cổ và nách có thể sưng hoạc nhô lên. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang phản ứng để chống chọi lại bệnh tật và hiện tượng này là hoàn toàn bình thường, theo Eat This, Not That!.

Tình trạng này sẽ sớm hết chỉ sau vài tuần. Tuy nhiên, sau vài tuần trôi qua, nếu hạch bạch huyết vẫn tiếp tục sưng hay phát triển thành cục u thì đây là dấu hiệu cảnh báo bất thường.

Nếu bạn phát hiện cục u hoặc vết sưng vẫn không lặn dù đã nhiều ngày trôi qua thì nên đi khám bác sĩ để có thể được xét nghiệm kỹ lưỡng. Đây có thể là dấu hiệu sớm của một số loại ung thư máu như ung thư hạch, bệnh bạch cầu hoặc u tủy, tiến sĩ Adrian Bloor của tổ chức y tế The Christie Private Care (Anh), khuyến cáo.

Có máu trong phân

Máu trong phân là một trong những dấu hiệu bệnh có thể khiến người mắc cảm thấy lo sợ ngay khi nhìn thấy. Đây có thể là triệu chứng của một số bệnh không nghiêm trọng như bị một vết rách nào đó ở quanh trực tràng, ảnh hưởng của bệnh trĩ , viêm loét đại tràng hoặc một số bệnh khác.

Tuy nhiên, máu trong phân cũng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư ruột kết . Theo hệ thống bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Mỹ), nếu thấy máu đỏ tươi trong phân hoặc phân sẫm màu do máu đã khô thì cần phải kiểm tra ung thư ruột kết ngay.

Máu trong phân là một trong những dấu hiệu bệnh có thể khiến người mắc dễ cảm thấy lo sợ ngay khi phát hiện Ảnh: Shutterstock

Giọng khàn kéo dài

Giọng khàn do uống nhiều rượu bia, cảm cúm, đau họng là chuyện bình thường. Thế nhưng, nếu bạn bị khàn giọng không rõ nguyên nhân và kéo dài liên tục vài tuần thì có thể là triệu chứng của ung thư thanh quản.

“Khi giọng khàn kéo dài trên 2 tuần thì danh sách những bệnh tiềm ẩn bạn có thể mắc sẽ dài hơn nhiều”, tiến sĩ Dale Ekbom tại tổ chức y tế Mayo Clinic (Mỹ).

Khi được phát hiện sớm, ung thư thanh quản có thể được điều trị thành công bằng phương pháp phẫu thuật hoặc xạ trị, Eat This, Not That!

Cục u cứng và lớn ở ngực

Cục u cứng và vết sưng ở vú là dấu hiệu thường thấy của ung thư vú. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không phải lúc nào có khối u ở vú cũng là ung thư. Với ung thư vú thì phát hiện sớm là điều then chốt giúp điều trị hiệu quả và cứu sống người bệnh, theo Eat This, Not That!