Sau đây là 4 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của thời tiết lạnh, theo Reader's Digest.

1. Tăng cường trí não

Nhiệt độ lạnh hơn có thể giúp chúng ta suy nghĩ rõ ràng hơn. Một nghiên cứu vào năm 2017 của Đại học Stanford (Mỹ) yêu cầu những người tham gia thực hiện một số bài tập nhận thức như đưa ra quyết định và giữ bình tĩnh. Kết quả cho thấy họ có xu hướng hoàn thành tốt hơn nếu nhiệt độ xung quanh lạnh hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mọi người có xu hướng giải quyết các vấn đề phức tạp tốt hơn vào mùa đông so với mùa hè.

Các nhà nghiên cứu tin rằng bộ não hoạt động cần nhiều đường glucose. Vào mùa hè, thời tiết nóng khiến cơ thể tiêu hao nhiều đường glucose hơn, dẫn đến lượng đường cung cấp cho não sẽ giảm khiến quá trình suy luận, gợi nhớ lại thông tin kém hiệu quả hơn.

2. Thời tiết lạnh giúp đốt thêm calo

Cơ thể chúng ta cần một lượng calo đáng kể để giữ ấm thân nhiệt và làm ẩm không khí mà chúng ta hít vào. Do đó, cơ thể cũng tiêu hao calo nhiều hơn cho quá trình làm ấm khi thời tiết lạnh.

Một nghiên cứu vào năm 2017 ở Mỹ phát hiện đi bộ đường dài vào những ngày nhiệt độ âm 5 đến âm 10 độ C giúp đốt lượng calo nhiều hơn 34% so với đi bộ trong nhiệt độ 10 độ C, theo Reader's Digest.

3. Chống lại bệnh tiểu đường

Thời tiết lạnh có thể có ích cho người mắc tiểu đường vì kích thích mỡ nâu , loại mỡ dùng để tạo nhiệt cho cơ thể. Quá trình này giúp hấp thu lượng đường glucose dư thừa trong máu.

"Tiếp xúc với thời tiết lạnh nhiều có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, ngay cả với người không bị tiểu đường", Reader's Digest dẫn lời ông Denis Blondin, chuyên gia nghiên cứu tại bệnh viện Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (Canada).

4. Ngủ ngon hơn

Khi đang chìm vào giấc ngủ, thân nhiệt của chúng ta sẽ bắt đầu giảm xuống. Quá trình này có thể mất đến 2 giờ vào những ngày nóng nhưng lại ngắn hơn rất nhiều những ngày lạnh.

Ngoài ra, trời lạnh cũng giúp giấc ngủ ban đêm kéo dài hơn, mọi người có xu hướng dậy trễ hơn, theo Reader's Digest.