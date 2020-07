4 tác hại do quá trình trao đổi chất chậm mà ít người ngờ tới

Quá trình trao đổi chất sử dụng thực phẩm làm nhiên liệu. Do đó, những người có trao đổi chất nhanh dù ăn nhiều hơn những sẽ khó tăng cân.

Trong khi đó, những người trao đổi chất chậm dù ăn ít nhưng vẫn khó giảm cân hay duy trì cân nặng, theo Eat This, Not That.

Dưới đây là những dấu hiệu bất thường của cơ thể mà ít người ngờ tới là do trao đổi chất chậm:

1. Khó giảm cân

Trao đổi chất chậm không chỉ khiến tăng cân mà còn cực kỳ khó giảm cân ngay cả khi đã ăn kiêng, tập luyện đều đặn và ngủ đủ giấc.

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến trao đổi chất chậm. Một trong số đó là do suy giáp , tình trạng mà tuyến giáp hoạt động kém, không tiết đủ các hoóc môn quan trọng cần cho hoạt động bình thường của cơ thể.

2. Hay bị đau đầu

Suy giảm hoóc môn tuyến giáp sẽ gây đau đầu. Thậm chí, người bệnh còn có thể mắc chứng đau nửa đầu khó chịu.

3. Da khô

Khi trao đổi chất chậm, các tế bào trong cơ thể sẽ không thể hoạt động bình thường và không được cung cấp máu đầy đủ. Khi không nhận được đủ dưỡng chất từ máu, da sẽ bị khô và mất đi độ sáng bóng tự nhiên.

Ngoài ra, trao đổi chất chậm khiến cơ thể đổ ít mồ hôi hơn. Ít đổ mồ hôi cũng góp phần khiến da khô và nứt nẻ. Giải pháp có hiệu quả nhanh nhất để trị da khô trong trường hợp này là dùng kem dưỡng ẩm.

Tuy nhiên, tập luyện thể dục và ăn uống lành mạnh để tăng cường quá trình trao đổi chất mới là giải pháp lâu dài.

4. Móng tay dễ gãy

Tương tự như da khô, quá trình trao đổi chất chậm khiến cơ thể khó hấp thu dinh dưỡng, khiến móng tay thiếu dưỡng chất và dễ gãy.

Một số thay đổi dễ nhận thấy nhất là móng giòn hơn và nổi rõ những đường vân chạy dọc theo móng, theo Eat This, Not That.