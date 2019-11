Những nguyên nhân gây đau nửa đầu khiến bạn không ngờ

Sau đây là một số lý do bất ngờ dẫn đến chứng đau nửa đầu , theo trang tin The Health Site.

Ăn phô mai cũ có thể dẫn đến chứng đau nửa đầu. Lý do đằng sau này là sự hiện diện của tyramine. Tyramine là một a xít amin, hình thành trong phô mai khi nó cũ đi.

Việc sử dụng thường xuyên thuốc tránh thai nội tiết tố có thể làm cho chứng đau nửa đầu của bạn trở nên tồi tệ hơn. Đó là do những viên thuốc này làm giảm nồng độ estrogen ở phụ nữ. Cùng lý do này khiến bạn bị một cơn đau nửa đầu ngay trước khi có “đèn đỏ”. Nếu bạn có tiền sử đau nửa đầu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc tránh thai, theo The Health Site.