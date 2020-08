4 thói quen xấu khi tắm làm hỏng da bạn

Để tránh tổn hại da, mọi người cần tránh những thói quen sau khi tắm, theo Eat This, Not That.

1. Chỉ tắm nước nóng

Tắm nước nóng thường mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Nhưng tắm nước nóng quá thường xuyên có thể gây hại cho da.

Da luôn có một lớp dầu tự nhiên có tác dụng giữ ẩm da. Nước nóng có thể rửa trôi lớp dầu này, khiến da bị khô ngứa, bong tróc, dễ bị kích ứng và nổi mẩn đỏ.

Để bảo vệ da, các chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên tắm nước nóng có nhiệt độ vượt quá 37 độ C.

2. Không kỳ cọ chân

Khi tắm, bàn chân sẽ tiếp xúc với nước và xà phòng trên sàn. Điều này có thể khiến nhiều người nghĩ là không cần rửa sạch chân thêm nữa.

Nhưng thực tế, lòng bàn chân, ngón chân và các kẽ ngón chân cần phải được vệ sinh kỹ lưỡng. Vệ sinh chân tốt sẽ giúp ngăn da chân bị kích ứng hay bị nấm da , móng. Đặc biệt, bàn chân cần phải được lau khô, nhất là ở giữa các ngón chân sau khi tắm, theo Eat This, Not That.

Khi tắm, lòng bàn chân, ngón chân và các kẽ ngón chân cần phải được vệ sinh kỹ lưỡng Ảnh minh họa: Shutterstock

3. Gội đầu mỗi ngày

Tóc được bảo phủ bằng một lớp dầu tự nhiên để giúp tóc khỏe mạnh, ngăn giòn và khô. Một số người cảm thấy khó chịu khi dầu quá nhiều khiến tóc nhờn và bết dính. Do đó, họ gội đầu rất thường xuyên, gần như là mỗi ngày.

Thế nhưng, gội đầu quá nhiều có thể làm rửa trôi lớp dầu tự nhiên này, khiến tóc khô và hư tổn. Các chuyên gia cho biết mật độ lý tưởng là nên gội đầu 3 lần/tuần, tùy theo từng loại tóc mà có thể cần gội với tần suất nhiều hay ít hơn.

4. Không giặt khăn sạch sẽ

Khăn tắm có thể là một trong những thứ chúng ta nghĩ là sạch nhất. Nhưng thực tế, không phải lúc nào cũng như vậy.

Khăn tắm thường ướt, khi treo trong một nơi có độ ẩm cao như nhà tắm thì trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn, virus và nấm phát triển. Do đó, khăn tắm là vật dụng cần phải được giặt sạch thường xuyên.