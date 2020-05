4 vật dụng này phải lau chùi mỗi ngày để tránh lây nhiễm mầm bệnh

Việc lau chùi sẽ giúp những vật dụng hay tiếp xúc trực tiếp với cơ thể sẽ không có vi khuẩn hay virus gây bệnh . Theo các chuyên gia, những nơi mọi người cần lau chùi, vệ sinh mỗi ngày gồm:

1. Chìa khóa

Chìa khóa thường được để trong túi quần hay túi áo. Mỗi ngày, tay chúng ta tiếp xúc nhiều lần với chìa khóa. Khi đi ra ngoài, bàn tay sẽ chạm vào rất nhiều thứ, theo Eat This, Not That.

Lúc về nhà, một trong những thứ đầu tiên mọi người cầm vào chính là chìa khóa. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo khi về nhà, việc đầu tiên là nên sát khuẩn chìa khóa bằng các loại dung dịch sát khuẩn thông thường.

2. Bàn làm việc

Bàn làm việc rất dễ lưu lại vi khuẩn. Đó là nơi bạn thường xuyên tiếp xúc với tay, đặt chìa khóa, laptop, giấy tờ và vô số thứ lên đó. Vì vậy, vệ sinh mặt bàn làm việc thuờng xuyên là rất quan trọng.

3. Bồn rửa

Bồn rửa là nơi tích tụ rất nhiều vi khuẩn. Dù bạn đã cẩn thận vệ sinh bồn rửa nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo nên kỹ lưỡng hơn. Không những lau chùi bồn rửa, mọi người nên vệ sinh kỹ cả vòi nước.

Một nơi khác cũng cần được vệ sinh thường xuyên là vòi xịt của các chai xà phòng. Chúng ta rửa tay mỗi khi tay bị bẩn. Nhưng lại chính những lúc tay bẩn này thì chúng ta lại chạm vào vòi xịt các chai xà phòng, khiến vị trí này dễ lưu lại nhiều vi khuẩn , theo Eat This, Not That.

4. Bàn ăn

Bàn ăn là nơi nhiều thành viên trong già đình hay đặt tay xuống. Bề mặt bàn ăn cũng vương lại rất nhiều thực phẩm rơi vãi. Do đó, bàn ăn là nơi mà chắc chắn phải sạch sẽ và không có mầm bệnh.