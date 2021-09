6 bệnh nền nguy hiểm nhất đối với bệnh nhân Covid-19

Một nhóm nghiên cứu, do Giáo sư Lee Jung-pyo và Giáo sư Kim Ho, cả hai đều từ Đại học Quốc gia Seoul ( Hàn Quốc ), phối hợp thực hiện đã phân tích 7.590 bệnh nhân Covid-19 trong thời gian 4 tháng.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích nguy cơ tử vong của 225 người chết vì Covid-19 - có bệnh nền.

Các bệnh nền có thể làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong do Covid-19, bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ tử vong do Covid-19 lên gấp 1,8 lần, huyết áp làm tăng nguy cơ tử vong lên gấp 1,5 lần. Suy tim, các loại ung thư và bệnh thận mạn tính cũng làm tăng nguy cơ, Giáo sư Lee nói.

Họ đã kiểm tra xem các bệnh nền làm tăng nguy cơ tử vong do Covid-19 như thế nào.

Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc bệnh thận có khả năng miễn dịch thấp do khả năng lọc chất thải bị suy yếu - đặc biệt dễ bị tổn thương bởi Covid-19 hơn, Giáo sư Lee giải thích.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Journal of Environmental Research and Public Health, theo Korea Biomedical Review.

Ngoài ra, nghiên cứu do Trường Tâm sinh lý Thần kinh Châu Âu European College of Neuropsychopharmacolog khởi xướng, đã xem xét dữ liệu từ 33 nghiên cứu từ 22 quốc gia, bao gồm gần 1,5 triệu người mắc Covid-19, cũng phát hiện ra rằng rối loạn sức khỏe tâm thần có thể tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do Covid-19, theo Verywelmind.