6 lợi ích tuyệt vời của khoai lang có thể khiến bạn bất ngờ

Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang có thể làm giảm mức cholesterol có hại, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Khoai lang cũng chứa nhiều kali, có tác dụng cân bằng với natri trong cơ thể để ổn định huyết áp.

Chúng cũng chứa nhiều đồng - cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu và giữ cho trái tim khỏe mạnh. Nồng độ đồng thấp làm tăng mức homocysteine, huyết áp và cholesterol xấu.

Tiến sĩ Vijaya Surampudi, phó giáo sư tại Đại học Los Angeles (Mỹ), cho biết chất chống ô xy hóa trong khoai lang cũng có thể bảo vệ hệ miễn dịch chống lại các gốc tự do.

Các gốc tự do được tạo ra do chu trình bình thường của tế bào, hoặc có thể do các chất ô nhiễm môi trường hoặc bức xạ UV gây ra.