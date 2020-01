Những cách tự nhiên giúp ngăn ngừa ung thư, bạn chớ bỏ qua!

1/5 nam và 1/6 phụ nữ trên toàn thế giới bị ung thư trong suốt cuộc đời của họ, và 1/8 nam và 1/11 phụ nữ chết vì căn bệnh này (theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới trên trang web who.int).

Nhưng các nhà nghiên cứu từ Hiệp hội Ung thư Mỹ đã phát hiện gần một nửa trường hợp ung thư có thể tránh được. Trong đó, có 19% trường hợp ung thư do hút thuốc và 18% do các lý do thừa cân, uống nhiều rượu, dinh dưỡng kém và thiếu hoạt động thể chất.

Như vây, thay đổi thói quen sống có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, nhưng thiên nhiên cũng có thể mang lại một số lợi ích chống ung thư đáng ngạc nhiên, giúp bạn khỏe mạnh và tránh được ung thư, theo Natural News.

Các cách tự nhiên để ngăn ngừa ung thư

Một cách để giảm nguy cơ ung thư là thông qua chế độ ăn uống. Thực tế, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh là một biện pháp phòng vệ tốt chống lại nhiều vấn đề sức khỏe , kể cả béo phì và bệnh tim mạch.

Sau đây là một số lý do tại sao chế độ ăn uống lành mạnh là cách tốt để hạn chế ung thư:

1. Giảm viêm

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng có mối liên quan mật thiết giữa viêm và tiến triển ung thư.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Nature, nhiều bệnh ung thư có thể bắt đầu từ một điểm nhiễm trùng, kích thích và viêm mạn tính. Ví dụ, Cox-2, là một enzyme chịu trách nhiệm cho cả việc tăng viêm và thúc đẩy ung thư.

Tăng cường tiêu thụ thực phẩm và chất bổ sung chống viêm có thể giảm tác hại của các hợp chất Cox-2 này.

Curcumin , thành phần hoạt chất của nghệ, có tác dụng chống viêm mạnh mẽ được sử dụng trong y học cổ truyền.

Cũng có thể ăn các loại cá béo như cá hồi và cá ngừ, chúng chứa đầy a xít béo omega-3 lành mạnh cũng có đặc tính chống viêm, theo Natural News.

2. Ngăn chặn thiệt hại ADN

Nhiều bệnh ung thư bắt đầu bằng một số loại tổn thương ADN khiến các tế bào trở thành ung thư. Một trong những nghi ngờ chính của tổn thương ADN là stress ô xy hóa gây ra bởi sự tích tụ của các phân tử gốc tự do có hại.

Căng thẳng ô xy hóa không chỉ khiến một người dễ bị ung thư hơn mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.

Có thể ngăn chặn điều này bằng cách ăn thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa, các hợp chất có thể chống lại stress ô xy hóa. Những thực phẩm này gồm có quả việt quất, hồ đào và cải xoăn.

3. Kích hoạt quá trình tự chết của tế bào

Khi một tế bào khỏe mạnh đến hết vòng đời của nó, sẽ trải qua quá trình tự chết tế bào. Tuy nhiên, tế bào ung thư, hoạt động khác. Nó bỏ qua các tín hiệu kích hoạt quá trình này và tiếp tục nhân lên. Các chất dinh dưỡng như curcumin và những chất DIM I3C có trong rau họ cải có thể tiêu diệt các tế bào ung thư và thúc đẩy sự tự chết của chúng, theo Natural News.

4. Ngăn chặn di căn

Sự di căn của ung thư hoặc lây lan đến các cơ quan lân cận như từ vú đến phổi, gan và cả não. Một số chất dinh dưỡng như sulforaphane - có trong các loại rau họ cải, có thể giúp ức chế khả năng lây lan của khối u.

5. Cắt các mạch máu nuôi khối u

Một khi khối u phát triển, nó cần nguồn cung cấp máu ổn định để tiếp tục phát triển. Từ đó, cơ thể phát triển các mạch máu mới. Quá trình này được gọi là sự hình thành mạch máu. Có những thực phẩm chống quá trình tạo mạch máu có thể giúp ức chế quá trình này. Epigallocatechin gallate, có rất nhiều trong trà xanh, đặc biệt hiệu quả chống lại sự hình thành mạch máu.

6. Ngăn chặn sản xuất estrogen bất thường

Hoóc môn estrogen sản sinh quá mức có thể dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, có rất nhiều cách tự nhiên để điều chỉnh hoóc môn trong cơ thể. Một số chất ức chế có thể ngăn chặn việc sản xuất estrogen trong cơ thể, như lignan từ hạt lanh có thể chặn các estrogen sản sinh quá mức trong cơ thể và đào thải chúng.

Hoặc hoóc môn melatonin có trong quả cherry - có thể đưa các tế bào ung thư vú vào chế độ “ngủ”, theo Natural News.