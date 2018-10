60 ca chấn thương, mù mắt do dây ràng bằng thun

Thống kê của BV cho thấy, trung bình mỗi tháng có 10 ca phải nhập viện điều trị.

Hầu hết bệnh nhân là nam giới trong độ tuổi lao động, tất cả sử dụng dây ràng thun để buộc đồ trong tình trạng không sử dụng kính bảo hộ mắt.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thanh Nam (BV Mắt) cho biết đa số bệnh nhân bị giảm thị lực sau chấn thương; chỉ một phần nhỏ bệnh nhân thị lực phục hồi sau điều trị; gần một nửa số bệnh nhân phải trải qua ít nhất một cuộc phẫu thuật trong quá trình điều trị; 10% số bệnh nhân chỉ có thể thực hiện phẫu thuật khâu bảo tồn mắt để đảm bảo vấn đề thẩm mỹ, chấp nhận mù mắt vĩnh viễn.



Trung bình một bệnh nhân chấn thương mắt do dây ràng thun phải nằm viện 5 ngày để điều trị.

Theo bác sĩ Nam, từ thống kê nhỏ trên có thể thấy, dây ràng thun có đầu móc sắt hiện tại là loại dụng cụ rất nguy hiểm, có thể gây ra những chấn thương nặng nề ở mắt, thậm chí có trường hợp mù mắt vĩnh viễn.

Còn theo thạc sĩ - bác sĩ Trần Hồng Bảo (BV Mắt), dây ràng thun được sử dụng rất nhiều trong việc chuyên chở đồ đạc, trong du lịch, dã ngoại… dẫn đến nguy cơ bị chấn thương do dây ràng thun cao.

Về cấu tạo, dây ràng thun cấu tạo bởi 1 đoạn dây thun co giãn được, hai đầu dây được buộc (thường là buộc thủ công) vào 2 đầu móc sắt để móc cố định đồ. Khi buộc đồ, sợi dây thun được căng mạnh ra; do đó khi xảy ra sự cố, do lực đàn hồi của sợi dây thun, hai đầu móc sắt có thể bật ra đập hoặc móc rất mạnh vào mắt, có thể gây vỡ nhãn cầu.

Các bác sĩ khuyến cáo, cần hạn chế, tốt nhất là không sử dụng dây ràng thun hiện tại và thay bằng các loại dây khác an toàn hơn để cố định đồ đạc.