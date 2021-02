7 'huyền thoại' về thực phẩm nhiều người tin nhưng không phải sự thật

Bạn đánh rơi một viên kẹo xuống sàn, nhặt nó lên, phủi bụi, cho vào miệng và tự hào tuyên bố "Quy tắc 5 giây!". Tuy nhiên, quy tắc 5 giây (và đặc biệt là quy tắc 10 giây) là những điều hoang đường: Vi trùng có thể bám vào viên kẹo khá nhanh.

Theo một nghiên cứu của Đại học Rutgers (Mỹ), trong một số trường hợp, vi khuẩn có thể chuyển sang thức ăn rơi xuống dưới 1 giây. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thực phẩm càng ẩm ướt thì quá trình “chuyển giao” vi khuẩn xảy ra càng nhanh. Ví dụ, dưa hấu mà họ thử nghiệm nhiễm bẩn nhanh nhất và kẹo dẻo là thấp nhất.

Ngay cả khi gà mái được "thả chuồng", chúng có thể không được ra ngoài trời. Thuật ngữ này đơn giản có nghĩa là chúng có thể đi lang thang trong một tòa nhà, phòng hoặc khu vực mở thay vì bị nhốt trong lồng.

Khi bạn đang dọn dẹp phòng đựng thức ăn và phát hiện ra một hộp đựng mật ong bằng nhựa hình con gấu đã ngủ đông trong góc trong nhiều năm, bạn có thể muốn ném nó đi. Nhưng, mật ong không thực sự hết hạn!

Theo National Honey Board, khi được bảo quản đúng cách trong các hộp kín, nó có thể ổn định trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, nó có thể kết tinh hoặc mất đi một số mùi thơm và hương vị theo thời gian. Vì vậy đó là lý do tại sao bạn có thể thấy ngày hết hạn.

Trên thực tế, bánh sô cô la làm từ dừa và hồ đào không có mối liên hệ nào với Đức. Đúng hơn, theo NPR, cái tên này xuất phát từ một người tên Sam German, vào năm 1852, đã tạo ra một loại sô cô la nướng cho Baker's.

Công ty đặt tên nó là "sô cô la của Đức" và nó được rút ngắn thành "sô cô la Đức" theo thời gian.

Nhiều người tin rằng họ có thể biết được thực phẩm có an toàn để ăn hay không bằng cách nhìn kỹ hoặc thậm chí ngửi thực phẩm. Tuy nhiên, các vi trùng nguy hiểm như E. coli hoặc Salmonella sẽ không khiến thức ăn của bạn có màu sắc khác lạ.

Những người dân làng dọc theo sông Meuse đã dùng đến cách chiên khoai tây khi sông đóng băng và họ không thể chiên cá. Trên thực tế, những khoai tây chiên giòn vàng thậm chí không được gọi là khoai tây chiên ở Pháp. Chúng có biệt hiệu là "frites" hoặc "pommes frites".

Nếu bạn đã từng nghe câu nói "trời nóng đến mức bạn có thể rán một quả trứng trên vỉa hè", bạn có thể đã thắc mắc về sự thật của câu nói này. Tuy nhiên, sẽ khá khó khăn nếu thực sự rán một quả trứng trên vỉa hè, vì nó là chất dẫn nhiệt kém, theo Thư viện Quốc hội Mỹ. Một quả trứng cần nhiệt độ cao tới 158 độ F (70 độ C) để nấu chín, và một vỉa hè nóng có thể chỉ lên đến 145 độ F (62,7 độ C), theo Eat This, Not That!