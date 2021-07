7 triệu chứng chứng tỏ bạn đang có cục máu đông nguy hiểm trong người

Dưới đây là một số triệu chứng cho thấy bạn đang có cục máu đông nguy hiểm trong người, theo trang Eat This, Not That.

Không nên xem nhẹ đau đầu hoặc đau bụng Ảnh: SHUTTERSTOCK

1. Đau đầu dữ dội

Những cơn đau đầu kiểu như: đau nhói liên tục, đau nửa đầu, đau đầu chuỗi, đau đầu thường xuyên ... đều có thể báo hiệu về việc tụ máu. Hãy đi khám khi cảm thấy cơn đau đầu của mình dữ dội hơn bình thường.

2. Các phản ứng liên quan tới hệ thần kinh

Nếu đột nhiên có các triệu chứng như: đau đầu, mờ mắt, ngất xỉu, mất kiểm soát một phần cơ thể, co giật, khả năng cao bạn bị bệnh huyết khối xoang tĩnh mạch não. Nếu có các triệu chứng trên, hãy nhờ người khác đưa bạn đi cấp cứu ngay lập tức.

3. Đau bụng dữ dội

Tổ hợp triệu chứng: rối loạn tâm trạng, thỉnh thoảng đau nửa đầu, đau bụng suốt nhiều tuần và sụt cân đều có thể là hậu quả của việc bị đông máu bên trong cơ thể, theo trang Eat This, Not That.

4. Sưng chân

Cần cảnh giác khi đùi đau nhức hoặc cơ bắp bị chuột rút. Nếu cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch sâu, nó có thể chặn máu lưu thông, khiến chân sưng tấy, nóng và khó chịu. Nguy hiểm hơn, cục máu đông trong tĩnh mạch sâu có thể rứt ra và theo mạch máu đi vào tim, phổi.

5. Xuất hiện những đốm đỏ li ti trên da

Hệ thống Chăm sóc Sức khoẻ Mayo Clinic cho biết: "Ban xuất huyết là những chấm tròn, nhỏ, xuất hiện khi bị chảy máu dưới da. Chúng có màu đỏ, nâu hoặc tím. Ban xuất huyết thường xuất hiện thành từng cụm, có thể nhìn giống phát ban và không bị mất màu khi bạn ấn vào". Các ban xuất huyết này có thể là hậu quả của việc tế bào thần kinh bị tổn thương do thiếu máu cục bộ, sau đó các đốm xuất huyết hợp thành các khối máu tụ lớn.

6. Hụt hơi

Một triệu chứng khác là đột nhiên bị hụt hơi và tình trạng sẽ trở nên tệ hơn khi ta càng gắng sức.

7. Có vết bầm tím mới hoặc dễ bị bầm