8 loại thực phẩm giúp giải tỏa cảm giác buồn nôn

Nhiều thứ có thể kích hoạt quá trình này, chẳng hạn như nhiễm trùng, phẫu thuật, bệnh đường ruột, thuốc men, điều trị ung thư, rối loạn nội tiết tố, mang thai hoặc dị ứng thực phẩm và trạng thái không dung nạp.

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học, chẳng hạn như gingerol, paradol và shogaol, được cho là có thể cải thiện các triệu chứng buồn nôn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn gừng có thể làm giảm buồn nôn do say tàu xe, phẫu thuật, hóa trị và ốm nghén khi mang thai, theo The Health Site.