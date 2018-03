9 tuyệt chiêu giúp ngăn ngừa, làm giảm những cơn hắt hơi

Có thể làm ngừng cơn hắt hơi tự nhiên bằng những cách dưới đây, theo Medical News Today.



Hắt hơi do dị ứng

Các chất gây kích ứng, chẳng hạn như phấn hoa và bụi là nguyên nhân có thể gây hắt hơi. Điều trị dị ứng là một cách tự nhiên để ngăn ngừa hắt hơi.

Để điều trị dị ứng, người bị dị ứng trước tiên phải xác định những chất gây dị ứng cho mình. Sau khi xác định, họ có thể tránh được chất gây dị ứng và ngăn ngừa hắt hơi do tiếp xúc với chất gây dị ứng.

Đôi khi có thể không tránh được chất gây dị ứng. Trong những tình huống này, bạn có thể kiểm soát phản ứng đối với chất gây dị ứng bằng cách sử dụng các loại thuốc không cần toa có thể giúp giảm phản ứng dị ứng. Các loại thuốc phổ biến bao gồm: thuốc chống histamine, thuốc xịt mũi bằng glucocorticosteroid. Một số người có phản ứng nặng hơn có thể phải uống thuốc theo toa hoặc thuốc điều trị mũi dị ứng để ngăn ngừa hoặc giảm tác dụng phụ.

Hắt hơi ánh sáng

Hắt hơi khi nhìn vào một tia sáng được gọi là hắt hơi ánh sáng. Tình trạng này ảnh hưởng đến khoảng 1/3 dân số trên toàn thế giới.

Những người bị hắt hơi do quang tử thường có tiền sử gia đình về tình trạng này. Họ có thể ngăn ngừa hắt hơi bằng cách không nhìn thẳng vào ánh sáng và đeo kính râm vào những ngày nắng.

Hắt hơi do ăn nhiều

Một số người hắt hơi sau bữa ăn khi họ cảm thấy quá no. Phản ứng này có thể ngăn ngừa bằng cách ăn các phần nhỏ hơn và cắn miếng nhỏ hơn. Hiện tượng này chưa được khoa học tìm ra.

Hắt hơi do môi trường ô nhiễm

Một số người trong tình huống liên tục tiếp xúc với chất kích thích trong không khí, có thể là do nghề nghiệp, mà bị hắt hơi. Nhưng nhiều chất gây kích thích rất nguy hiểm nếu người ta tiếp xúc với chúng lâu dài. Một số có thể dẫn đến ung thư ở họng, miệng, hoặc mũi.

Với đối tượng này, nên mang dụng cụ bảo vệ khi ở những nơi có các hạt gây kích thích. Việc thông gió và ngăn ngừa bụi có thể giúp làm giảm sự phơi nhiễm. Giảm phơi nhiễm những chất kích thích này sẽ ngăn ngừa các biến chứng.

Và một số cách chữa hắt hơi không tìm ra nguyên nhân:

Làm nhột vòm miệng

Người ta có thể khống chế được một cơn hắt hơi bằng cách kích thích mái vòm miệng bằng lưỡi. Làm việc này trong vài giây trước khi nhảy mũi có thể giúp ngăn ngừa nó xảy ra.

Thổi mũi

Những người đang hắt hơi có thể nhờ người khác thổi mũi của họ. Điều này giúp làm sạch những kích thích gây ra hắt hơi, nhưng phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Chụm mũi

Mọi người có thể thử: khi thấy dấu hiệu đầu tiên của hắt hơi thì chụm lỗ mũi lại.

Tăng lượng vitamin C

Vitamin C là thuốc kháng histamine và được cho là sẽ tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C có trong trái cây có múi, một số loại rau hoặc chất bổ sung. Bằng cách tăng lượng vitamin C trong chế độ ăn uống, người ta có thể sẽ thấy giảm hắt hơi.

Uống trà cúc

Tương tự như vitamin C, hoa cúc có tác dụng chống histamin. Để giúp ngăn ngừa hắt hơi, người ta có thể uống một tách trà cúc mỗi ngày để giúp giảm tổng lượng histamine trong cơ thể.