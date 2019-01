95% trẻ mắc bệnh sởi không được tiêm vắc xin đầy đủ

Chiều nay (21.1), Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu đã làm việc với các đơn vị y tế tại TP.HCM về tình hình bệnh sởi và tiêm ngừa vắc xin.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, từ tuần đầu của năm 2019, TP.HCM ghi nhận 300 - 400 ca mắc sởi mỗi tuần. Số ca bệnh vẫn đang tiếp tục tăng nhanh, ở cả người lớn và trẻ em, đặc biệt, có trẻ dưới 9 tháng tuổi. Theo ghi nhận của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, có đến 95% trẻ mắc sởi đều không được tiêm vắc xin đầy đủ. Đó là chưa tính số trẻ dưới 9 tháng tuổi, ở độ tuổi chưa được chích vắc xin sởi, cũng mắc bệnh.

Tại các bệnh viện nhi đồng ở TP.HCM, đã có trẻ dưới 9 tháng tuổi nhập viện vì bệnh sởi. Theo nhận định của Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM: trẻ 9 tháng tuổi mới được chích vắc xin sởi mũi đầu tiên (trong Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia) để phòng bệnh. Trước đó, trẻ nhận được kháng thể sởi từ mẹ truyền sang. Các trường hợp trẻ dưới 9 tháng tuổi mắc sởi có thể do mẹ không chích ngừa sởi, hoặc kháng thể sởi trong cơ thể mẹ giảm xuống thấp, không đủ để truyền cho con.

Bên cạnh đó, nhiều trẻ ở TP.HCM được phụ huynh lựa chọn tiêm sởi dịch vụ. Mũi vắc xin sởi - quai bị - rubella dịch vụ chỉ được tiêm khi trẻ 12 tháng. Thế nên, giai đoạn trẻ 9 - 12 tháng không được bảo vệ phòng bệnh.

Hiện tại, thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy, tỉ lệ trẻ tiêm sởi dịch vụ rất lớn (mũi đầu tiên gấp 1,3 lần so với tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, mũi 2 gấp 2 lần so với tiêm chủng mở rộng). Đây cũng là lý do nhiều trẻ tiêm sởi trễ (đến 12 tháng mới tiêm).

Qua đó, Phó giáo sư - tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, lưu ý phụ huynh khả năng mắc sởi ở trẻ em từ 9 tháng tuổi là rất cao. Người dân cần cho con đi tiêm ngừa sớm (chích vắc xin sởi đơn trong chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia).

Mặt khác, phụ nữ có ý định có thai trước 3 tháng cần đi tiêm vắc xin ngừa sởi.

Bệnh sởi cũng đang tăng mạnh ở người lớn. Ghi nhận của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, số ca bệnh sởi trên 16 tuổi chiếm 13,6%.

Vì vậy, giáo sư Lân khuyến cáo, những người đi lại nhiều nên chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh.

Ông Phu đánh giá, bệnh sởi đang tăng nhanh nhiều khu vực trong cả nước. Năm 2019 được coi là năm sởi có thể bùng phát thành dịch theo chu kỳ. Đặc biệt, thời gian cận tết, người dân đi lại nhiều lại dễ khiến bệnh lây lan rất cao.

Vì vậy, phòng bệnh bằng cách tiêm ngừa là rất quan trọng. Đồng thời, các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng địa phương cần giám sát tốt ca bệnh, dập dịch, khoanh vùng cách ly tránh để bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.