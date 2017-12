Kẽm vô cùng cần thiết cho sức khỏe nang tóc, giúp tóc mau hồi phục. Sản xuất các tế bào trong cơ thể không thể không có kẽm - chất giúp cân bằng hóc môn. Khi điều này bị ảnh hưởng, nó dẫn đến rụng tóc.



Do vậy, bạn cần bổ sung 15 mg chất kẽm mỗi ngày. Các nguồn thực phẩm giàu kẽm là hạt bí đỏ, hạt điều, sữa chua, thịt gà, nấm.

Chất a xít béo omega-3 có nhiều trong cá giúp cung cấp dưỡng chất cho tóc và tạo tóc dày. Ngoài ra, những chất béo lành mạnh này cũng giúp giảm trầm cảm và chống lại chứng viêm da đầu. Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi giàu a xít béo omega-3. Chất này cũng có trong lòng đỏ trứng, quả óc chó, hạt đậu nành, hạt lanh và hạt chia, theo health.com.

Thiếu vitamin B các loại có thể góp phần gây rụng tóc. Vitamin B5 còn được gọi là a xít pantothenic hỗ trợ tuyến thượng thận kích thích sự phát triển của tóc. B1 (thiamin), B2 (riboflavin) và B3 (niacin) nuôi dưỡng các tế bào nang tóc. Thực phẩm giàu vitamin B là các loại hạt, đậu, khoai tây, trứng, cá và sữa đậu nành. Biotin (vitamin B7) được gọi là vitamin tăng trưởng tóc. Thường xuyên bị rụng tóc nhiều có thể do thiếu biotin. Bạn cần ăn quả bơ, trứng, súp lơ, phô mai giúp bổ sung biotin.

Thiếu chất sắt có thể dẫn đến rụng tóc. Với lượng chất sắt cần thiết trong cơ thể, tóc sẽ khỏe, dày và bóng. Nhờ chất sắt, các tế bào nằm dưới da đầu nhận được rất nhiều khí ô xy để hỗ trợ sự phát triển của tóc. Trung bình, một người lớn cần 18 mg chất sắt/ngày. Các thực phẩm giàu chất sắt là cải bó xôi, nho khô, quả mơ, đậu đen, lòng đỏ trứng, thịt đỏ và thịt gia cầm.

Vitamin C cung cấp collagen - một loại protein để duy trì độ đàn hồi của tóc. Collagen giúp tăng lượng a xít amin tốt cho tóc. Vitamin C cũng hoạt động như một chất chống ô xy hóa, qua đó giúp ngăn chặn các tổn thương cho tóc. Nam giới cần 90 mg vitamin C mỗi ngày và phụ nữ là 75 mg. Cam, tiêu, bông cải xanh, dâu tây, quả ổi, kiwi và bưởi có hàm lượng vitamin C cao.

Da đầu sản xuất loại dầu tự nhiên có tên là sebum, chất giữ cho da đầu khỏe mạnh. Quá nhiều hoặc quá ít sebum có thể gây ra rắc rối. Vitamin A chịu trách nhiệm sản xuất sebum. Ít sebum có thể làm khô da đầu và tóc sẽ mất độ bóng. Vitamin A cũng hỗ trợ sự phát triển của tế bào, giúp tóc dày hơn. Lượng bổ sung tối đa là 7,5 mg/ngày. Các thực phẩm giàu vitamin A bao gồm cà rốt, cải bó xôi, mơ khô, quả đào, khoai lang.

Vitamin D giúp tạo ra nang tóc mới, qua đó kích thích sự phát triển của tóc. Nghiên cứu cho thấy những người bị chứng rụng tóc thường thiếu vitamin D. Tắm nắng 15 phút mỗi sáng sớm giúp bổ sung vitamin D. Chất này cũng có trong thực phẩm như cá hồi, nấm, trứng và sữa tươi.

Thế Phương