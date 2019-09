Ăn nhầm nguyên muỗng mù tạt, cụ bà phải cấp cứu vì 'hội chứng vỡ tim'

Một cụ bà gần 70 tuổi được đưa đến phòng cấp cứu với những cơn đau ngực sau khi dự một tiệc cưới, theo báo cáo của các bác sĩ trên trang BMJ Case Reports 2019.

Trong bữa tiệc, bà nhìn thấy một đĩa nhỏ giống như bơ xay trên bàn ăn và bà đã ăn một muỗng. Thật khủng khiếp, ngay khi bà nhận ra đó không phải là bơ thì ngay lập tức cơn đau ngực dữ dội ập đến.

5 phút sau, bà tức ngực dữ dội, lan ra đến cánh tay.

Cơn đau tức ngực kéo dài trong vài giờ, nhưng bà quyết định ở lại đám cưới, và cuối cùng, cơn đau bắt đầu lắng xuống.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, bà cảm thấy rất khó chịu và mệt lả, và phải đi cấp cứu.

Rất may là bà không bị suy tim, nhưng điện tâm đồ cho thấy rối loạn chức năng ở tâm thất trái. Bà bị "hội chứng vỡ tim".

Bệnh cơ tim Takotsubo, còn được gọi là “hội chứng vỡ tim”, là một rối loạn chức năng tâm thất trái thường xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi sau khi căng thẳng về cảm xúc hoặc thể chất dữ dội đột ngột, các tác giả giải thích trong báo cáo.

“Hội chứng vỡ tim” tạm thời ảnh hưởng đến khả năng bơm máu của tim , gây ra các triệu chứng tương tự như cơn đau tim. Lần đầu tiên, hội chứng này được ghi nhận hơn 20 năm trước bởi các nhà nghiên cứu Nhật Bản. Nó thường xảy ra do cú sốc tâm lý hoặc thể chất nghiêm trọng.

Lần đầu tiên hội chứng này được nhận ra ở những phụ nữ chịu đựng một cú sốc tâm lý như cái chết của chồng, mặc dù nó cũng đã được ghi nhận ở những người trải qua tất cả các loại sang chấn tâm lý.

Năm 2017 cũng có một phụ nữ 61 tuổi đến từ Texas (Mỹ) từng mắc hội chứng này sau cái chết của chú chó cưng.

Hội chứng có tên Takotsubo là do, khi đó, tâm thất trái giãn nở hoàn toàn so với trạng thái co bóp bình thường, tạo thành hình dạng của một dụng cụ dùng để bẫy bạch tuộc ở Nhật (bạch tuộc trong tiếng Nhật là Takotsubo).

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là lần đầu tiên hội chứng này bị kích hoạt chỉ bằng việc tiêu thụ thực phẩm. Các báo cáo trước đây đã mô tả Takotsubo liên quan đến thực phẩm là do sốc phản vệ - là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, chứ không phải do thực phẩm.

Các tác giả cho biết: Đây là báo cáo đầu tiên về bệnh cơ tim Takotsubo được kích hoạt bởi việc ăn mù tạt.

Tình trạng này được coi là khá lành tính, mặc dù các biến chứng như phù phổi và rối loạn nhịp tim có thể xảy ra.

Sau khi được các bác sĩ điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn beta, bà đã hồi phục tốt. Bà đã được xuất viện và hồi phục hoàn toàn trong vòng một tháng.