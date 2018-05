Aspirin làm tăng rủi ro ung thư da ở đàn ông?

Theo hãng tin IANS, các chuyên gia của Trường Y Feinberg thuộc Đại học Tây Bắc (Mỹ) đã thu thập dữ liệu của hơn 200.000 người tiếp xúc hoặc không tiếp xúc với aspirin, không có tiền sử bị ung thư tế bào hắc tố và được theo dõi trong ít nhất 5 năm.

Với những người tiếp xúc với aspirin, cuộc nghiên cứu chỉ bao gồm những bệnh nhân dùng aspirin 1 lần mỗi ngày với liều lượng 81 hoặc 325 mg.

Khi các nhóm được tách bạch đàn ông và phụ nữ, những người đàn ông tiếp xúc với aspirin có rủi ro chẩn đoán bị ung thư tế bào hắc tố cao gần gấp đôi so với những người không tiếp xúc với aspirin.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện trên đáng ngạc nhiên do aspirin thường được cho là có thể giúp giảm rủi ro bị ung thư dạ dày, ruột kết, tuyến tiền liệt và vú.

Chuyên gia Beatrice Nardone và các cộng sự nói rằng phát hiện của họ không nhằm khuyên đàn ông ngừng liệu pháp aspirin để giảm rủi ro đau tim, nhưng đàn ông dùng aspirin mỗi ngày có thể được kiểm tra da định kỳ của bác sĩ da liễu.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Journal of the American Academy of Dermatology.