Bác sĩ BV Nhi đồng TP.HCM chỉ cách sơ cứu trẻ sinh non giữa đường

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (chuyên gia về hồi sức - cấp cứu nhi), đã chia sẻ với PV Thanh Niên những kỹ năng sơ cấp cứu bệnh nhi nếu không may gặp trường hợp tương tự.

Đầu tiên khi trẻ ra đời là phải kẹp dây rốn, nếu không có kẹp thì dùng bất cứ dây gì có thể kẹp (ví dụ như hai miếng cây) để tránh cho máu chảy ngược về bánh nhau khiến em bé sốc mất máu. Lưu ý lót vải bên trong khi kẹp để tránh xây xát dây rốn. Nếu được, có dụng cụ cắt dây rốn thì càng tốt.

Thứ đến là giữ ấm cho em bé bằng khăn, chăn mền, tránh bé bị lạnh. Tiếp đến, nhanh chóng đưa bé đến trạm xá gần nhất.

Với trẻ sinh non thì phổi non, thiếu chất làm cho phổi giãn nở tốt (chất surfactant). Nếu trẻ thiếu surfactant thì 1 - 2 giờ sẽ chết, do vậy cần phải hỗ trợ hô hấp ngay. Nếu phổi tốt thì trẻ sẽ sống được.

“Trẻ chết nguyên nhân do hạ đường huyết, lạnh và suy hô hấp”, bác sĩ Tiến cho biết.