Bác sĩ cũng sốc: Bệnh nhi viêm não, mủ vàng như lớp phô mai lấp đầy não

Hôm nay (24.4), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thông tin: Bé trai L.Q.H (13 tuổi, ngụ tại Đức Hòa, Long An) ngày 25.3 được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao liên tục, co gồng co giật toàn thân và méo miệng, tổn thương thần kinh mặt, tay chân yếu liệt. Tuy nhiên, qua thăm khám, triệu chứng màng não lại không xác định được bệnh rõ ràng.

Ba của H. cho biết, trước khi nhập viện, em bị sốt, đau đầu 3 ngày, vẫn đi học đều, đến ngày thứ 4 thì sốt cao, đau đầu nhiều và ói nhiều, đồng thời gồng cứng tay chân.

Gia đình đưa em đến bệnh viện địa phương thì em đã lơ mơ, không tiếp xúc.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng hôn mê do phù não nặng, được đặt ống giúp thở, chống phù não và chụp CT khẩn chẩn đoán.

Các bác sĩ siêu âm và chụp CT phát hiện có tụ mủ dưới màng cứng lượng nhiều, chèn ép não và đè xẹp não thất bên phải.

Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ khẩn tháo rửa và dẫn lưu mủ cho em, đồng thời mở sọ giải áp.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Duy Khải, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, mở hộp sọ là chỉ định nhằm giải áp vì phần não phù sẽ ép lên phần não lành khiến máu không thể lên nuôi não sẽ gây tổn thương não nhiều, nặng hơn.

“Các trường hợp chấn thương sọ não hoặc nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương nhiều và phù não, mất sọ hoặc hư sọ, chấn thương máu tụ cần bỏ một phần sọ ra ngoài để não bớt phù”, bác sĩ Khải cho biết.

Phẫu thuật mở hộp sọ bệnh nhi, các bác sĩ cũng “sốc” khi thấy mủ dày đặc bao phủ khoang dưới màng cứng, vàng rượm nhìn như một lớp phô mai tan chảy lấp đầy và chèn ép mô não.

Sau phẫu thuật ổn định cho bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục tiến hành kiểm tra dịch màng não tủy. Kết quả dịch não tủy của trẻ như nước dừa non, protein tăng cao 4-5 lần so với trẻ bình thường, bạch cầu lấp đầy dịch não tủy...

Các bác sĩ đánh giá đây là một ca bệnh cực kì nguy cấp bởi triệu chứng thần kinh khởi phát sớm và rầm rộ, nguy kịch và có thể tử vong nhanh chóng nếu không được xử trí kịp thời.

Em đã được sử dụng kháng sinh đặc biệt có thể thấm vào màng não với liều cao hơn so với bình thường, truyền tĩnh mạch dài ngày, theo dõi sát sao hậu phẫu thần kinh phức tạp, chụp phim CT kiểm tra sau mổ.

Sau gần hai tuần điều trị, được dẫn lưu mủ, vết mổ của em hoàn toàn ổn định.

Hiện nay, em tỉnh táo, nhận biết được ba mẹ, tay chân yếu liệt dần hoạt động lại được và đang tập vật lý trị liệu khả quan. Bệnh nhi tiếp tục được chuyển qua Khoa Nhiễm điều trị và theo dõi.

Em đã vượt qua khủng hoảng tâm lý khi hồi tỉnh lại với cái đầu bị méo móp (vì mở hộp sọ). Sắp tới, em sẽ tiếp tục được phẫu thuật hộp sọ để được trở lại với một hình hài hoàn chỉnh.

Được biết, em H. nhà nghèo học giỏi, vừa đi học vừa phụ ba mẹ làm thuê kiếm sống. Trong thời gian H. điều trị, ba của em phải chật vật vừa chăm con vừa lo kinh tế, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng đã tích cực đồng hành cùng gia đình.