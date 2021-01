Bác sĩ cũng sốc: Phát hiện nấm ma thuật phát triển trong máu bệnh nhân

Ca bệnh kỳ lạ này được các bác sĩ chia sẻ trong một bài viết trên chuyên san The Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry. Tên và quốc tịch của người đàn ông không được tiết lộ, theo Oddity Central.

Trong bài viết, bệnh nhân được nhắc đến với tên Mr.X, 30 tuổi. Ông bị chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực và được bác sĩ kê thuốc điều trị. Ngoài ra, Mr.X cũng bị nghiện thuốc giảm đau nhóm opioid.

Tuy nhiên, bệnh nhân đã ngừng uống thuốc bác sĩ kê cho. Thay vào đó, ông đã tìm hiểu tác dụng điều trị của psilocybin, một chất gây ảo giác có trong hơn 200 loài nấm tự nhiên.

Nhiều thử nghiệm y học đã chứng minh chất psilocybin hiệu quả trong điều trị với một số rối loạn tâm lý như trầm cảm , lo lắng. Trong tất cả những thử nghiệm này, nấm đều được đưa vào cơ thể qua đường miệng.

Tuy nhiên, bệnh nhân Mr.X lại muốn thực hiện theo cách khác. Ông tin rằng nấm ma thuật , loại nấm có chứa chất psilocybin, có thể giúp điều trị chứng rối loạn lưỡng cực và giảm phụ thuộc vào thuốc opioid.

Mr.X đã nấu nấm ma thuật để lấy nước, sau đó dùng bông gòn để lọc lại rồi tiêm chất lỏng ấy trực tiếp vào tĩnh mạch. Mặc dù việc đun sôi của người đàn ông là để nấu chín và khiến nấm chết hoàn toàn nhưng nó đã không hiệu quả.

Chỉ 2 ngày sau khi tiêm nấm vào tĩnh mạch, người đàn ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sau đó là vàng da , tiêu chảy và buồn nôn. Gia đình đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Ban đầu, khi vừa kiểm tra, bác sĩ phát hiện gan và thận Mr.X có vấn đề. Tuy nhiên, họ không thể tìm ra nguyên nhân. Ông sau đó bị suy đa tạng.

Các bác sĩ đã sốc khi phát hiện nguyên nhân gây bệnh là do nấm bắt đầu phát triển trong máu Mr.X. Ông phải thở bằng máy và được lọc máu nhiều lần.