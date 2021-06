Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách nhận biết ung thư giai đoạn cuối

Ngoài ra, bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn biết được khung giờ nào tiêm vắc xin hiệu quả cao hơn qua bài viết: Tiêm vắc xin thời điểm nào trong ngày thì tốt nhất?

Đau 3 chỗ này có thể là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư có thể chữa khỏi, nếu được phát hiện sớm.

Giáo sư chuyên khoa ung thư lâm sàng Heather Payne, tư vấn về ung thư tuyến tiền liệt của Bộ Y tế Anh - Department of Health Prostate Cancer Advisory Group for the United Kingdom - cho biết có một số triệu chứng bất thường và ít gặp hơn cần chú ý.

Đau vùng thắt lưng, đau vùng hông hoặc đau vùng chậu cũng có thể là hậu quả của việc khối u di căn sang các khu vực xung quanh, như xương Shutterstock

Khi khối u ung thư di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể, đó là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, cần được chăm sóc y tế kịp thời.

Đau vùng thắt lưng, đau vùng hông hoặc đau vùng chậu cũng có thể là hậu quả của việc khối u di căn sang các khu vực xung quanh, như xương. Giáo sư Payne mô tả cảm giác có thể là đau âm ỉ hoặc đau buốt nhói.

Hay sưng ở vùng chậu cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến các hạch bạch huyết trong xương chậu. Ngoài ra, xuất tinh đau và có máu trong tinh dịch có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt. Bài viết này tiếp tục với các dấu hiệu sớm hơn của ung thư tuyến tiền liệt, các xét nghiệm cần thiết để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.6.

Phát hiện tác dụng đáng ngạc nhiên của cà phê với tóc

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy lợi ích của cà phê với sức khỏe, từ giảm nguy cơ xơ gan đến tăng cường hệ tiêu hóa, tăng cường đốt chất béo đến cải thiện tuổi thọ. Tuy nhiên, cũng như phần lớn thực phẩm khác, uống quá nhiều cà phê có thể gây hại.

Bã cà phê thoa lên tóc và da đầu có thể giúp chống gàu, nuôi dưỡng tóc từ bên ngoài và tăng độ dày của tóc Shutterstock

Ngoài ra, cà phê còn có tác dụng dưỡng tóc và da đầu. Thế nhưng, lợi ích này có được không phải bằng cách uống mà là thoa.

Bã cà phê dùng để thoa lên tóc và da đầu có thể giúp chống gàu, nuôi dưỡng tóc từ bên ngoài, thậm chí giúp tăng độ dày của tóc, Eat This, Not That! dẫn lời bác sĩ da liễu người Mỹ bà Lisa Pfingstler.

Không những thế, một số nghiên cứu cho thấy thoa bã cà phê lên tóc và da đầu còn có tác dụng giúp giảm rụng tóc, giúp tóc chắc khỏe hơn. Tại sao bã cà phê lại có tác dụng với tóc? Lý giải điều này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.6.

Tiêm vắc xin thời điểm nào trong ngày thì tốt nhất?

Trước sự tấn công của vi khuẩn và virus, hệ miễn dịch nhanh chóng hành động để bảo vệ cơ thể, và giới khoa học phát hiện khung thời gian có thể nâng cao hiệu quả uống thuốc và tiêm vắc xin trong ngày.

Tiêm vắc xin vào buổi sáng tạo ra phản ứng kháng thể cao hơn nhóm tiêm vào buổi chiều Ảnh minh họa: Shutterstock

Nỗ lực nghiên cứu hơn nửa thế kỷ qua cho thấy hệ miễn dịch ở người phản ứng khác nhau vào ban ngày và đêm tối. Tác nhân cho sự khác biệt này chính là đồng hồ sinh học của cơ thể, cũng như năng lực “đọc được thời gian” trong ngày của mỗi tế bào của chúng ta, bao gồm tế bào miễn dịch.

Trước sự kiểm soát của đồng hồ cơ thể đối với hệ miễn dịch của chúng ta, không ngạc nhiên khi một số báo cáo ghi nhận thời điểm cơ thể nhiễm virus (chẳng hạn như cúm hoặc viêm gan) có thể dẫn đến bệnh nặng hoặc nhẹ hơn. Trong khi đó, ngày càng có thêm chứng cứ cho thấy đồng hồ sinh học cũng tác động đến hiệu lực của những dòng vắc xin, cũng như thời gian tiêm chủng.

Ví dụ, cuộc khảo sát năm 2016 đã được thực hiện ngẫu nhiên đối với hơn 250 người từ 65 tuổi trở lên. Theo kết quả thu được, tiêm vắc xin vào buổi sáng (từ 9 đến 11 giờ) tạo ra phản ứng kháng thể cao hơn nhóm tiêm vào buổi chiều (từ 15 đến 17 giờ). Hãy bắt đầu ngày mới 10.6 với tin tức sức khỏe để biết thêm khung giờ tiêm vắc xin hiệu quả ở độ tuổi 20.