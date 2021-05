Bé gái 13 tuổi dính tắc ruột do ảnh hưởng bởi vết mổ cũ

Ngày 27.5, đại diện Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, gỡ dính tắc ruột cho một bé gái 13 tuổi do ảnh hưởng bởi vết mổ 7 năm trước.

Ngày 23.5, bé gái S.T.A.Đ (13 tuổi, ở TX.Giá Rai, Bạc Liêu) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng từng cơn, bụng chướng. Theo người nhà, trước đó một ngày bé Đ. cũng đau liên hồi, kèm nôn ói rất nhiều. Được biết cách đây 7 năm cháu từng phải trải qua mổ hở để cắt ruột thừa, do phát hiện trễ không phẫu thuật nội soi được. Do tình trạng đau bụng và nôn ói không bớt, có triệu chứng ngày càng dữ dội hơn khiến cơ thể cháu suy kiệt trầm trọng nên gia đình đã đưa em đến khám và nhập viện điều trị.

Qua chẩn đoán và thực hiện đầy đủ cận lâm sàng gồm: siêu âm bụng, X-quang bụng đứng , CT ổ bụng, bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, Khoa ngoại - Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, kết luận cháu Đ. bị tắc nghẹt ruột do dính vết mổ cũ, dẫn đến tình trạng nôn ói, bụng chướng, bí trung đại tiện.

Trước bệnh tình bé Đ. còn nhỏ tuổi nhưng có vết mổ cũ nhiều năm đã gây tắc ruột, các bác sĩ đã hội chẩn kỹ lưỡng và tiến hành phẫu thuật cắt dây chằng, gỡ dính ruột non cho cháu bé. Ca phẫu thuật được thực hiện suốt 2 tiếng rưỡi bằng phẫu thuật nội soi kết hợp với mổ hở vết mổ nhỏ.

Sau phẫu thuật, bé Đ. đã hết đau bụng, dứt nôn ói, thể trạng phục hồi rất tốt và dự kiến xuất viện vào khoảng 2 ngày tới.

Theo bác sĩ Dự, hội chứng tắc ruột khá phổ biến và có thể gặp phải ở bất kỳ độ tuổi nào. Tắc ruột do vết mổ cũ là một trong những bệnh lý cần được cấp cứu khẩn để giảm thiểu rủi ro cho người bệnh, đặc biệt là những cháu nhỏ vì có thể rất nhanh bị rối loạn về điện giải cần phải can thiệp kịp thời với độ chính xác cao, kỹ thuật y tế chuyên nghiệp từ phía ê kíp phẫu thuật để tháo gỡ ruột dính cẩn thận, hạn chế được nhiễm trùng và biến chứng.

Nếu được chẩn đoán và can thiệp trong vòng 12 giờ đầu tiên thì tiên lượng tốt, còn trường hợp chậm xử lý thì khả năng phục hồi của ruột sau điều trị càng ít. Người bệnh sẽ bị sốc nặng do mất nước, do rối loạn điện giải, do hấp thụ độc tố qua thành ruột bị hoại tử gây nhiễm trùng huyết, dẫn tới tỷ lệ tử vong cao.

“Tắc ruột do dính ở bệnh nhân có vết mổ cũ vùng bụng là một bệnh lý có thể giải quyết cấp cứu nhưng về lâu dài thì nó là vòng xoắn bệnh lý. Vì mỗi lần mổ là mỗi lần tạo thêm vết mổ cũ và nguy cơ tắc ruột do dính sẽ cao hơn và khó khăn hơn”, bác sĩ Dự cho biết thêm.

Vì vậy, khi thấy bất cứ dấu hiệu nào nghi ngờ là bệnh tắc ruột (đau bụng, nôn liên tục, đại tiện khó, bụng chướng căng) người bệnh có thể đến cơ sở y tế uy tín, có đủ điều kiện phẫu thuật về nội soi vùng bụng để được thăm khám và can thiệp kịp thời.