Bé trai 18 tháng bị sùi mào gà, bé gái 6 tuổi bị bệnh lậu

Bé trai T.M.G (18 tháng tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) được đưa đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM vì xuất hiện các nốt sần ở hậu môn. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh sùi mào gà.

Ba của bé cho biết, anh từng bị sùi mào gà và có thể đã vô tình lây vi rút cho con trong quá trình vệ sinh cho bé.

Gần đây, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng tiếp nhận bé gái L.T.M.T (6 tuổi, ngụ Bình Phước) đến khám trong tình trạng tiểu buốt, tiểu lắt nhắt kèm theo những đợt sốt cao, vùng kín có nhiều huyết trắng... Các kết quả xét nghiệm, thăm khám cho thấy bé bị bệnh lậu.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Thơ, Phó trưởng Khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, bệnh viện cũng thường tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị bệnh lây qua đường tình dục được các bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2,… chuyển qua. Các bé này bị lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và sinh nở.

“Ngoài các trẻ em bị bệnh lây qua đường tình dục do lây truyền từ mẹ hoặc trong quá trình vệ sinh, do bị xâm hại, cũng có những trẻ mắc bệnh do tự nguyện quan hệ tình dục”, bác sĩ Thơ cho biết.

Như em T.T.N (nam, 15 tuổi, ngụ Đồng Tháp) được người thân đưa đến khám khi thấy bàn tay và hậu môn xuất hiện các vết loét. Kết quả xét nghiệm cho thấy em bị bệnh giang mai. Qua nói chuyện với bác sĩ, em mới kể mình có quan hệ tình dục đồng tính với một bạn trai quen trên mạng mà không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào.

Gia tăng bệnh lây qua đường tình dục ở trẻ em

Theo bác sĩ Thơ, ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM thời gian gần đây cho thấy số trẻ em bị bệnh lây qua đường tình dục đến khám và điều trị đang ngày càng gia tăng.

Theo thống kê của Bệnh viện Da liễu TP.HCM, năm 2015, có 28 trường hợp trẻ bị bệnh lây qua đường tình dục khám tại bệnh viện, năm 2018 là 85 trường hợp và chỉ 11 tháng của năm 2019 có 146 trường hợp.

Bác sĩ Thơ cho biết, ở trẻ em, con đường mắc bệnh lây qua đường tình dục có thể khác nhau tùy theo lứa tuổi.

Trẻ dưới 2 tuổi thường bị lây bệnh từ mẹ trong quá trình mang thai, sinh nở; hoặc trong quá trình chăm sóc, người thân do không vệ sinh kỹ trước khi chăm sóc bé.

Đối với trẻ từ 2-10 tuổi, lạm dụng tình dục có thể xem là đường lây truyền chính.

Ở trẻ trong độ tuổi dậy thì, hoạt động tình dục tự nguyện và lạm dụng tình dục là con đường lây truyền chính.

“Bệnh lây qua đường tình dục ngày càng phổ biến ở trẻ vị thành niên. Trưởng thành tình dục sớm, tăng hành vi quan hệ tình dục và tội phạm tình dục cũng là nguyên nhân gia tăng số lượng trẻ bị nhiễm bệnh”, bác sĩ Thơ cảnh báo.

Bác sĩ Thơ nhận định: Hiện nay trẻ em dậy thì sớm hơn, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và internet, trẻ tiếp cận với những video, hình ảnh “người lớn” ngày càng dễ dàng. Trong khi đó, các em lại thiếu kiến thức về quan hệ an toàn. Vì vậy, dễ lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục và khi nhiễm bệnh thường không nhận biết hoặc dấu gia đình đến điều trị tại các cơ sở thiếu uy tín dẫn đến bệnh nặng hơn gây khó khăn cho việc điều trị.