Bé trai 3 tuổi sốt, ho, chuyển viện phát hiện bị suy thận mạn

Các nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn ở trẻ em gồm viêm cầu thận, viêm bể thận, viêm thận kẽ, bệnh thận bẩm sinh…. Trong đó, viêm cầu thận dẫn đến suy thận mạn ở trẻ em chiếm tỷ lệ cao nhất. Đáng lưu ý là nguyên nhân viêm cầu thận liên quan đến nhiễm khuẩn (viêm cầu thận cấp). Có 80% trẻ bị viêm cầu thận cấp xảy ra sau viêm họng hoặc viêm da do liên cầu khuẩn, số còn lại do các vi khuẩn khác. Nguyên nhân thứ 2 là do viêm bể thận, viêm thận kẽ, trong đó tắc nghẽn đường dẫn niệu chiếm 6,2%, thường do hẹp khúc nối bể thận - niệu quản bẩm sinh. Có thể phát hiện bệnh sớm bằng siêu âm thận hoặc triệu chứng trẻ thấy đau tức vùng hố thắt lưng mỗi lần rặn tiểu. Nếu trẻ có triệu chứng trên thì cần chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang kết hợp rặn tiểu để xác định. Bệnh thận bẩm sinh gặp 16,2% số trẻ suy thận mạn, trong đó bệnh thận nang chiếm 1,9% có thể phát hiện sớm bằng siêu âm thận.