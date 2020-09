Bệnh nhân ung thư được chữa khỏi tiết lộ các triệu chứng dễ bị 'bỏ qua'

Để giúp phát hiện sớm ung thư, nhằm chữa trị kịp thời, trang tin Best Life đã phỏng vấn một số người sống sót sau ung thư để biết những triệu chứng giúp họ phát hiện sớm bệnh.

1. Sưng hạch

Mặc dù sưng hạch thường xảy ra do nhiễm virus và nhiễm trùng lặt vặt, đó cũng có thể là biểu hiện của một số loại ung thư.

Kalin Ivanov (22 tuổi, đến từ Pleven, Bulgaria) nói rằng hạch bị sưng to ở hai bên cổ và dưới nách trái là điều đầu tiên anh nhận thấy trước khi được chẩn đoán ung thư hạch bạch huyết. Ngoài ra, không có bất kỳ triệu chứng nào, theo Best Life.

Sau 8 đợt hóa trị trong một bệnh viện tiên tiến ở Thổ Nhĩ kỳ, Ivanov cho biết hiện anh đã được chữa khỏi.

2. Mệt khác thường

Đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Julia Helton (44 tuổi) lúc nào cũng cảm thấy rất mệt.

Nhưng cô nghĩ rằng, phụ nữ trên 40 tuổi thì mệt mỏi là chuyện bình thường. “Tôi chưa bao giờ nghĩ là có gì nghiêm trọng", cô cho biết.

Mặc dù cô vẫn tự kiểm tra ngực theo cách thông thường nhưng không phát hiện điều gì.

Cuối cùng, khi cúi người về phía trước và ép ngực vào giữa các ngón tay, cô đã phát hiện thấy khối u.

Sau đó, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 và đã được điều trị thành công.

3. Khối u ở tinh hoàn không đau

Paul Strobel, người Đức, quản lý trang web tại eRide Hero, cho biết anh cảm thấy giống như có một khối u trên tinh hoàn trái của mình, theo Best Life.

Mặc dù nó không đau hay khó chịu, anh vẫn đi khám. Sau khi siêu âm, chụp CT, xét nghiệm máu, các bác sĩ đã phát hiện anh có một khối u biểu mô.

Cuối cùng, anh phải cắt bỏ một trong hai tinh hoàn và trải qua 3 đợt hóa trị. Sau 10 tháng, bệnh tình của anh đã thuyên giảm.

4. Đổ mồ hôi

Trong một số trường hợp hiếm hoi, thủ phạm của đổ mồ hôi lại là ung thư. TL Robinson, người sáng lập và Giám đốc điều hành của The U.P cho biết: “Suốt đêm, tôi trằn trọc, đổ mồ hôi ướt đẫm khăn trải giường và đau khắp người”, theo Best Life.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, anh đã đi khám bác sĩ.

Ban đầu, bác sĩ đa khoa cho rằng các triệu chứng của Robinson, gồm tăng cân, rụng tóc, sưng mặt và cổ, móng tay giòn chỉ là dấu hiệu lão hóa.

Cuối cùng, bác sĩ nội tiết đã phát hiện ra một khối u ở cổ Robinson - là ung thư tuyến giáp

Phụ nữ cần đi khám khi bị đau thắt bụng thường xuyên, đó có thể là ung thư tử cung Ảnh minh họa: Shutterstock

5. Đau bụng như đau bụng kinh Cynthia Swift, gần 40 tuổi, sống ở Mỹ, ban đầu, bị đau bụng và nghĩ ràng đó là đau bụng kinh. Nhưng bà bị đau thắt bụng thường xuyên, đến mức phải đi khám. Ban đầu bác sĩ cũng nghĩ rằng đó chỉ là đau bụng kinh hoặc u xơ tử cung, nhưng sau các xét nghiệm kiểm tra, đã phát hiện ra một khối u ác tính là ung thư tử cung và bà đã bị cắt bỏ tử cung.

6. Ra máu ngoài kỳ kinh

Mặc dù nhiều người bị kinh nguyệt không đều, nhưng hiện tượng ra máu giữa các kỳ kinh đôi khi cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Nhà văn người Mỹ, Cynthia MacGregor, nói rằng sau nhiều tháng phát hiện bệnh, bà đã đi khám và được nội soi cổ tử cung và cuối cùng được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, theo Best Life.

Sau khi trải qua 7 lần xạ trị và cắt bỏ toàn bộ tử cung, bà hiện đã chữa khỏi ung thư được 44 năm.