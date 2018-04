Bệnh viện T.Ư Huế: Cứu sống du khách Trung Quốc bị tai biến mạch máu não

Sáng nay 11.4, bà Tống Chí Anh đã được Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện T.Ư Huế tiến hành làm các thủ tục để xuất viện trở về Trung Quốc, sau hơn 10 ngày được can thiệp và điều trị tại đây.

Ảnh: Bùi Ngọc Long Bà Tống Chí Anh cùng ê kíp thực hiện ca cạn thiệp chụp hình lưu niệm trước khi xuất viện

Ngày 28.3, bà Tống Chí Anh đang đi du lịch trên tàu biển Costa Atlantica thì có biển hiện đau đầu dữ đội, nôn mửa, huyết áp cao… nên tàu đã cập cảng Đà Nẵng ngày 29.3 để đưa bà vào cấp cứu tại Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện T.Ư Huế.

TS.BS Lê Thừa Trung Hậu, Phó giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện T.Ư Huế, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn mửa, huyết áp cao, rối loạn ý thức. Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này xuất huyết não nghi do vỡ dị dạng mạch máu não, tình hình nguy cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Kết quả chụp mạch máu não cho thấy bệnh nhân có đến 2 túi phình mạch máu não ở 2 bên, túi phình bên trái đã vỡ gây xuất huyết não rất nặng, nguy cơ tử vong cao cần phải can thiệp kịp thời.

Trước tình hình nguy cấp và không có người thân bên cạnh, sau khi liên lạc với người thân ở Trung Quốc, bà Phạm Thụy Phương (bạn đồng hành trong chuyến du lịch của bà Anh) đã đồng ý để các bác sĩ tiến hành can thiệp mạch máu não cho bệnh nhân.

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng, Phó trưởng Khoa Nội - Đột quỵ, cùng ê kíp y bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch máu não cho bệnh nhân bằng kỹ thuật xâm nhập nội mạch, bít túi phình động mạch não bằng CoiL (lò xò). Sau gần 2 tiếng đồng hồ, ca can thiệp thành công. Sau ca can thiệp, bệnh nhân được tiếp tục điều trị tích cực bằng nội khoa nên đến nay đã bình phục.

TS.BS Lê Thừa Trung Hậu cho biết khó khăn nhất của việc điều trị cho các bệnh nhân nước ngoài đó là các thủ tục pháp lý liên quan, bệnh nhân không có người thân và có thể giao tiếp. Trong khi đó, đối với bệnh nhân cấp cứu do tai biến, đột quỵ thì cần phải đưa ra quyết định nhanh. Với trường hợp của bà Anh, rất may là bệnh viện đã có được một phiên dịch tiếng Trung giỏi cùng với sự quyết đoán của Ban giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm bảo lãnh toàn bộ để với mục đích cứu được bệnh nhân. Chính điều ấy đã giúp cho e kíp yên tâm thực hiện ca can thiệp và điều trị cho bệnh nhân.

Sau khi được cứu sống, bà Tống Chí Anh đã vô cùng xúc động và cảm phục tài năng, trình độ của đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế. Trong bức thư có tên “Y thuật cao siêu, khởi tử hoàn sinh”, bà Tống Chí Anh viết: “Không chỉ thể hiện năng lực chuyên nghiệp cao siêu, các y bác sĩ còn tận tâm chăm sóc bệnh nhân và quan tâm giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Khi về nước tôi sẽ quảng bá những điều tốt đẹp này với bạn bè!”.