Bị cương cứng kéo dài suốt 3 ngày do biến chứng hiếm gặp của Covid-19

Vào tháng 8.2020, một người đàn ông béo phì 69 tuổi được đưa đến Bệnh viện Miami Valley ở thành phố Dayton, bang Ohio (Mỹ).Ông được xác định mắc Covid-19 và đang tiến triển nặng, theo New York Post.

Các bác sĩ đã dùng thuốc an thần và hỗ trợ máy thở cho ông. Dù đã cố gắng cứu chữa nhưng bệnh tình của người đàn ông tiếp tục xấu đi.

Sau 10 ngày nhập viện, phổi của ông bắt đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ buộc phải chuyển ông sang nằm sấp thay vì nằm ngửa. Cách này có thể giúp không khí lưu chuyển vào phổi dễ dàng hơn.

Để giảm cương cứng, một túi nước đá được dùng để chườm vào dương vật. Nhưng sau 3 giờ, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Không còn cách nào khác, bác sĩ phải dùng kim rút máu bị vón cục trong dương vật người đàn ông ra ngoài. Toàn bộ thủ thuật này được thực hiện trong lúc bệnh nhân vẫn còn hôn mê.

Mặc dù đã dùng mọi cách cứu chữa nhưng phổi bệnh nhân vẫn không thể hồi phục. Cuối cùng, ông tử vong vì các biến chứng nghiêm trọng của Covid-19.

Các bác sĩ đã công bố ca bệnh khác thường này trên chuyên san American Journal of Emergency Medicine. Họ tin rằng cương cứng kéo dài có thể do phản ứng quá mức của hệ miễn dịch gây ra cơn bão cytokine . Hậu quả là dễ hình thành các cục máu đông, theo New York Post.