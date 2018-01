Điều này sẽ giúp bạn đương đầu tốt hơn với những thử thách của việc làm mẹ.



Sau đây là mách nước của giới chuyên gia dành cho những phụ nữ đang mong chờ một năm mới “đơm hoa kết quả”, theo báo Hindustan Times.

Nhiều người trong chúng ta ăn quá muộn trong ngày hoặc thậm chí khi lên giường ngủ. Phụ nữ cần duy trì một chế độ ăn cân bằng với đầy đủ vitamin và khoáng chất. Vitamin C quan trọng đối với những người dự định có em bé, do nó giúp tăng đáng kể tỷ lệ mang thai. Protein trong chế độ ăn có vai trò cơ yếu không kém đối với việc mang thai do nó giúp duy trì cân bằng đường huyết. Chú ý bổ sung các loại rau trộn và trái cây vào chế độ ăn.