Bị táo bón nặng, người phụ nữ mất trí nhớ của 10 năm gần nhất

Người phụ nữ lớn tuổi đã xuất hiện một số dấu hiệu sức khỏe bất thường và được người nhà đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra não của bà, theo Next Shark.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy chức năng não của bà hoạt động bình thường. Khi sức khỏe đã hồi phục, người phụ nữ bỗng dưng mất đi ký ức của 10 năm gần nhất.

Bà mắc một tình trạng gọi là mất trí nhớ toàn cầu thoáng qua. Nguyên nhân là do bệnh táo bón và động tác rặn đã gây áp lực lên trực tràng, ảnh hưởng đến hoạt động của tĩnh mạch cảnh trong, dẫn đến giảm lưu lượng máu lên não.

Tuy nhiên, đây chỉ là bệnh mất trí nhớ thoáng qua. Đối với người phụ nữ này, trí nhớ bà bắt đầu khôi phục lại sau 8 giờ mắc bệnh. Đây là bệnh hiếm gặp.

Những người mang vác vật nặng thường sẽ có nguy cơ bị mất trí nhớ thoáng qua cao hơn người thường, bác sĩ Bành Giai Hùng giải thích thêm.

Những người bị mất trí nhớ thoáng qua do dùng sức quá mức nên đến khám bác sĩ càng sớm cáng tốt. Họ cũng đối mặt nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 30% so với người bình thường, Next Shark dẫn ý kiến của các chuyên gia.