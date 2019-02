Biến chứng nguy hiểm do nhiễm cúm

Không tự ý dùng thuốc Đáng lưu ý, cúm rất dễ lây lan trong môi trường kín, tập trung đông như lớp học, văn phòng. Do đó, nên duy trì không gian làm việc thông thoáng, có các nguồn ánh sáng tự nhiên; người nhiễm cúm nên được cách ly để tránh lây lan. Không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút do thuốc có thể tác dụng phụ không mong muốn và có thể làm tăng nguy cơ vi rút kháng thuốc do sử dụng không đúng chỉ định.