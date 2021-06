Biến thể Covid-19 tại Việt Nam không phải chủng lai Anh - Ấn

Tạp chí Nikkei Asia hôm 3.6 dẫn thông tin từ tiến sĩ Kidong Park, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết biến thể SARS-CoV-2 (vi rút gây ra dịch Covid-19) phát hiện gần đây tại Việt Nam không phải là chủng lai Anh - Ấn mà là dạng đột biến bổ sung của biến thể Delta, tức biến thể phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, theo tên gọi mới của WHO.

“Không có biến thể lai mới ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại, dựa trên định nghĩa của WHO. Biến thể vừa được phát hiện là một chủng Delta, với các đột biến bổ sung và cần theo dõi thêm trong vài tuần tới”, ông Kidong Park trả lời Nikkei Asia.

Ông Park cũng nhấn mạnh dù hiện chưa có “cảnh báo đáng báo động nào” từ WHO về “đột biến bổ sung”, nhưng Delta vốn được đánh giá là rất nguy hiểm vì nó dễ lây lan và lây lan rất nhanh.

Chia sẻ thêm với Nikkei Asia, ông Park đồng ý với nhận định rằng Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thách thức hiện nay của Việt Nam là phải đẩy nhanh việc tiêm chủng trong bối cảnh vắc xin thiếu hụt, nhất là khi nhiều quốc gia và khu vực tại châu Á đang chạy đua nhằm đảm bảo nguồn cung.

“Cơ chế Covax là một trong những giải pháp”, vị đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh. Theo đó, Covax (tên đầy đủ “Cơ chế tiếp cận toàn cầu với vắc xin ngừa Covid-19”) là một sáng kiến hợp tác toàn cầu, do WHO hậu thuẫn, nhằm thúc đẩy việc chia sẻ vắc xin Covid-19 một cách nhanh chóng, công bằng và bình đẳng, đặc biệt là với các nước đang phát triển.