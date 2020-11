Ca cao nguyên chất giúp cải thiện sức khỏe não bộ

Những người tham gia nghiên cứu được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm gồm: nhóm 1 - tiêu thụ ca cao nguyên chất giàu flavanol (một hợp chất tồn tại trong trái cây và rau củ được đánh giá là tốt cho sức khỏe) và nhóm 2 - tiêu thụ ca cao đã qua chế biến, với hàm lượng flavanol rất thấp.

Hai giờ sau khi tiêu thụ ca cao, các tình nguyện viên được yêu cầu hít thở không khí chứa 5% carbon dioxide (CO 2 ) - như một phương pháp tiêu chuẩn để kiểm tra phản ứng của hệ thống mạch máu não.

2

Theo đó, những người dùng loại ca cao giàu flavanol có quá trình ô xy hóa (tăng ô xy, giảm CO) nhanh hơn gấp 3 lần so với nhóm dùng ca cao ít flavanol. Khi thực hiện các bài kiểm tra nhận thức, nhóm 1 cũng cho kết quả tốt hơn so với nhóm 2 đến 11%.