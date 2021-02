Các dấu hiệu ‘tố’ gan mắc bệnh và 7 dược liệu hỗ trợ phục hồi gan

Gan làm việc chăm chỉ để giữ cơ thể khỏe mạnh. Cơ quan quan trọng này cũng có thể bị gánh nặng quá mức bởi sự tấn công của các chất độc hại, thức ăn kém chất lượng, rượu bia quá mức, ô nhiễm và căng thẳng có thể khiến gan bị tổn thương dẫn đến mắc các bệnh lý như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, suy gan, thậm chí là ung thư gan.

Những dấu hiệu “tố” gan mắc bệnh

Hầu hết các bệnh về gan đều dễ dàng điều trị hơn nếu phát hiện sớm. Do vậy, điều quan trọng là phải nhận biết các dấu hiệu của chúng. Một số dấu hiệu phổ biến sau sẽ cảnh báo một người có nguy cơ mắc bệnh gan:

- Thường xuyên mệt mỏi: Khi cơ thể có nhu cầu năng lượng, gan khỏe mạnh sẽ giải phóng glucose giữa các bữa ăn hoặc bất cứ khi nào cơ thể cần. Tuy nhiên, khi gan bị bệnh, gan khó có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách dễ dàng, vì vậy cơ thể bạn sẽ cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, uể oải.

Hầu hết các bệnh về gan đều dễ dàng điều trị hơn nếu phát hiện sớm

- Vàng mắt, vàng da: Thông thường, vàng da xuất hiện khi gan bị nhiễm bệnh khiến cơ thể tích tụ quá nhiều bilirubin - một sắc tố màu vàng được hình thành do sự phân hủy của các tế bào hồng cầu trong gan.

- Đau bên phải vùng hạ sườn: Nếu bạn gặp một cơn đau âm ỉ, đôi khi đau dữ dội ở vùng hạ sườn phải thì rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo cho lá gan đang bị sưng, bị viêm và hoạt động không hiệu quả.

- Phù do xơ gan: Điều này có thể xảy ra khi bạn bị viêm gan C hoặc biến chứng của bệnh viêm gan do rượu. Do bị suy giảm mạnh chức năng gan, các tổ chức gan bị xơ hóa, chai lại và sẹo. Chân và bàn chân bị phù do ứ nước, bàn tay bàn chân bị ngứa, dễ bị bầm tím và trở nên rất nhạy cảm khi va chạm.

- Nước tiểu đậm màu hơn: Khi tự nhiên thấy màu nước tiểu đậm hơn nhiều so với bình thường và nhất là bạn thấy phân có màu trắng, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị bệnh gan.

- Sụt cân, chán ăn, buồn nôn, sần ngứa trong thời gian dài cũng có thể là biểu hiện của gan nhiễm mỡ.

7 dược liệu giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh lý về gan

Dựa trên mục tiêu phát huy và thừa kế kinh nghiệm điều trị bệnh gan của các bậc danh y tiền bối cùng với áp dụng những thành tựu mới của khoa học hiện đại, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang và Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hợp tác đưa ra thị trường công thức hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh lý về gan với công thức định chuẩn các hoạt chất hướng gan từ 7 loại thảo dược quý: nấm linh chi lim, hà thủ ô đỏ, đan sâm, hoa marigold, núc nác, nấm sò, hoài sơn.

Nấm linh chi lim hỗ trợ bổ gan, giúp cơ thể cường tráng, giúp khí huyết lưu thông, giúp tế bào hấp thụ ô xy mạnh, tăng miễn dịch cho cơ thể, mạnh gân cốt, chống lão hóa và làm tăng tuổi thọ.

7 dược liệu quý giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh lý về gan

Vỏ núc nác trồng tại Việt Nam có các thành phần hoạt chất flavonoid có tác dụng chống dị ứng, chống viêm. Bên cạnh đó, đan sâm là dược liệu quan trọng không thể thiếu trong nhiều bài thuốc chữa bệnh gan như viêm gan mạn tính, cải thiện chức năng gan.

Hà thủ ô đỏ làm tăng sự bài tiết của dịch tràng, xúc tiến sự co bóp của ruột, giúp cho tiêu hóa và cải thiện dinh dưỡng.

Nấm sò có khả năng kháng khuẩn và phòng chống ung thư, làm giảm cholesterol, phòng tránh bệnh béo phì, hỗ trợ điều trị các bệnh về đường ruột, gan.

Hoài sơn là vị thuốc bổ tỳ có mặt trong các bài thuốc cho tiêu hóa. Gần đây các nhà khoa học Nhật Bản còn tìm ra trong hoài sơn có hoạt chất mới muxin, men tiêu hóa mantoza, chất béo 0,45% và protit 6,75%.