Cách số một để ngăn ngừa bệnh tật là rửa tay

Cần biến việc rửa tay thành thói quen

Các chuyên gia khẳng định điều quan trọng là phải biến việc rửa tay thành thói quen. Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh một khi trở thành thói quen có thể cứu sống nhiều người hơn bất cứ loại vắc xin hoặc can thiệp y tế đơn lẻ nào, giúp giảm gần 50% số ca tử vong do tiêu chảy và 25% số ca tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, theo chuyên san Food Poisoning Bulletin. Trong trường hợp không có xà phòng để rửa tay, CDC khuyến nghị sử dụng nước rửa tay có ít nhất 60% cồn.