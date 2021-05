Cảm thấy hơi thở có mùi này, hãy đi khám gan

Cách khắc phục tạm thời vấn đề hơi thở có mùi do bệnh gan Nếu gan là lý do gây hơi thở có mùi, nên thay đổi lối sống. Rất khó để loại bỏ hơi thở có mùi do bệnh gan, nhưng tiến sĩ Mayhew cho rằng có thể hạn chế gan tổn thương thêm, bằng cách thay đổi lối sống và uống thuốc nếu phát hiện sớm. Nếu gan không khỏe mạnh, không nên uống rượu, chỉ nên ăn ít muối và hãy tập thể dục thường xuyên, theo Best Life.