Can thiệp cấp cứu đột quỵ trong 30 phút

GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết đây là hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại, có độ phân giải hình ảnh cao gấp 4 lần so với máy thông thường. Ưu điểm vượt trội của hệ thống này là tối ưu liều chiếu tia xạ, tăng mức an toàn bức xạ với bác sĩ và bệnh nhân mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh chụp mạch. Hệ thống này cũng được tích hợp đầy đủ các phần mềm phục vụ cho các trường hợp can thiệp tim mạch phức tạp; hỗ trợ cho các thủ thuật can thiệp mạch như: phần mềm tối ưu cho thay van động mạch chủ qua da, phần mềm hỗ trợ can thiệp động mạch não 4D và can thiệp động mạch vành.