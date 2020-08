Cần Thơ: Cứu sống bé sơ sinh nặng 800 gram bị thủng ruột

Trước đó, bé gái sinh mổ 28 tuần do mẹ tiền sản giật, suy thai, nặng 800 gram nhập viện trong tình trạng nguy kịch được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, sinh cực non. Ngay sau đó, bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh để hồi sức và theo dõi, đặt dẫn lưu ổ bụng giải áp.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp bác sĩ thấy ổ bụng bé có nhiều dịch xanh lẫn phân su vùng hố chậu phải, lỗ thủng khoảng 0,5 cm tại hồi tràng cách van hồi manh tràng khoảng 20 cm. Mặc dù rất khó khăn nhưng sau khoảng 60 phút, ca phẫu thuật đã thành công.

Hiện tại 2 ngày sau ca phẫu thuật, sinh hiệu bé ổn định còn thở máy, được nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn. Và đang tiếp tục được chăm sóc điều trị tại khoa Sơ Sinh Ảnh: Đình Tuyển

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Loan, Phó trưởng khoa Gây Mê Hồi Sức, Bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ, cho rằng đây là một trường hợp gây mê rất khó khi trẻ sinh cực non vì các cơ quan của trẻ phát triển chưa hoàn thiện. Trong quá trình gây mê trẻ rất dễ bị suy hô hấp trong lúc mổ, cùng với đó là nhiều thách thức như việc lựa chọn thuốc, liều lượng thuốc, giữ thân nhiệt ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật.

Hiện tại, sau 2 ngày phẫu thuật, được cứu sống, sinh hiệu em bé ổn định, còn thở máy, được nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn. Và đang tiếp tục được chăm sóc điều trị tại khoa Sơ Sinh.

Cũng theo các bác sĩ, thủng ruột sơ sinh có tỷ lệ tử vong phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên nhân, vị trí thủng, số lỗ thủng… Một trong những yếu tố quan trọng là tuổi thai và cân nặng lúc sanh, cân nặng lúc sinh dưới 2.500 gram có nguy cơ tử vong rất cao.