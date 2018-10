Căng thẳng và mất ngủ dễ khiến bạn bị cảm lạnh

Đau vùng bụng bên phải hầu hết là do những nguyên nhân lành tính như khó tiêu, ứ phân, ứ khí trong cơ thể hoặc do co thắt cơ. Chúng ta chỉ nên lo lắng khi đau vùng bụng bên phải rơi vào một số trường hợp sau.