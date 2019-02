Cảnh báo lạm dụng rượu ở phụ nữ trẻ

Uống bao nhiêu để không gây hại cho sức khỏe? Một số ý kiến cho rằng uống bia ít gây hại cho sức khỏe hơn so với uống rượu. Đây là quan niệm không đúng. Tác hại chủ yếu là do chất cồn (ethanol) trong đồ uống gây ra, vì vậy tác hại do rượu bia không phụ thuộc vào loại đồ uống mà phụ thuộc vào lượng uống (tiêu thụ bao nhiêu gram cồn) và cách thức uống (tần suất sử dụng). Uống rượu nhiều còn gây mất trí nhớ, rối loạn tinh thần. Phụ nữ uống nhiều rượu không chỉ nguy hại cho bản thân mà có nhiều tác hại như: gây sinh non khi mang thai, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ của đứa trẻ, gây ngộ độc cho thai nhi. Không nên uống quá 2 đơn vị cồn/ngày với nam giới, quá 1 đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá 5 ngày trong một tuần. Một đơn vị cồn tương đương 10 gram cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống. Như vậy, 1 đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai/lon bia 330 ml (5%); 1 ly rượu vang 100 ml (13,5%); 1 cốc bia hơi 330 ml hoặc 1 chén rượu mạnh 30 ml (40%). Trẻ em dưới 18 tuổi không uống rượu bia. Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế